Bianca Andrade abre álbum de fotos com momentos especiais de outubro

Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, celebra momentos importantes de outubro, como seu filho e sua empresa

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 22h53

Nesta terça-feira, 1, a empresária Bianca Andrade (28), mais conhecida como Boca Rosa, decidiu abrir um álbum de fotos, ou fazer o famoso “photo dump”, com momentos especiais para a influenciadora do mês de outubro.

Em seu perfil oficial no Instagram, a youtuber publicou uma sequência de fotos de momentos importantes do mês para ela. Nas fotos, vemos coisas como seu filho, Cris, fruto de seu relacionamento com Fred Desimpedidos, sua mãe, palestras com Pedro Bial, entre outras coisas.

“Um dump do meu mês favorito com todas as áreas da minha vida: Bianca mãe, empresária, família, marketeira, palestrante, rolezeira, politizada… Tudo bem q outubro demorou um ano, mas Q MÊS. Altos e baixos, aniversário, viagem e a decisão que nesse meu novo ano irei me cobrar menos… assim estou fazendo. Obrigada, outubro! Tu chegou chegando e finalizou vermelhinho do jeito que a gente sonhou”, escreveu Bianca, na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores da influenciadora foram à loucura com as fotos, principalmente os momentos com seu filho. “AAAA NÃO! Sem condição para essa mãozinha segurando a própria foto!”, exclamou um fã. “O gudugo da mãe dele”, brincou outra. “Como ser igual a Bianca quando crescer google pesquisar”, comentou uma terceira.

Veja a publicação de Bianca Andrade com momentos de outubro:

Bianca Andrade contou o motivo do término do seu relacionamento

Em entrevista, Bianca Andrade esclareceu uma curiosidade de muitos seguidores e contou o motivo do término do seu relacionamento com o youtuber Fred. O casal, que assumiu o namoro em setembro de 2020, anunciou a separação em março de 2022 e levantou muitos questionamentos sobre o real motivo da decisão.

Mas durante a entrevista, Bianca abriu seu coração: “Nunca falei o motivo, de fato. Não me sinto confortável ainda, porque é muito recente…Eu fiquei muito confusa depois que eu tive meu filho, com tudo. Quem é a Bianca, quem é a mulher... Pressão do trabalho, da maternidade, de todos os lados. Precisei respirar, entender quem eu sou, me permitir. Precisei tirar algum tipo de pressão da minha vida. E óbvio que isso desgastou dentro de um relacionamento”, desabafou a influenciadora. “Não queria casar, queria ser mãe solo, uma mulher livre. Meu filho foi planejado, eu sempre quis ser mãe”, finalizou Bianca.