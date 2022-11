Biah Rodrigues revela decoração luxuosa do aniversário de 1 aninho da filha Fernanda

A influenciadora Biah Rodrigues compartilhou em suas redes sociais a luxuosa decoração para a festa de aniversário de um ano da filha Fernanda

CARAS Digital Publicado em 09/11/2022, às 20h17

Nesta quarta-feira, 9, a filha mais nova de Biah Rodrigues e do cantor Sorocaba, Fernanda, completa um aninho de vida!

Para celebrar a data mais que especial, a pequena receberá uma festa luxuosa dos pais! Biah mostrou os detalhes da celebração para seus seguidores no Instagram.

A pequena Nanda, terá um dia de princesa com a decoração de castelo no local do evento. O bolo da festa é uma atração a parte, com três andares e uma borboleta voando ao redor.

As flores rosas se espalham ao longo do salão da festa e chegam às portas da sede da celebração de aniversário, que ocorrerá em um castelo de verdade.

Com uma foto da família reunida, Biah escreveu uma bela homenagem para a filha: “1 ano que Nanda chegou pra alegrar nossas vidas! Theozinho ganhou uma irmã, nosso lar ganhou ainda mais cor! Estamos em festa e amamos dividir isso com cada um de vocês que acompanham, oram por nós e fazem parte da nossa família de alguma forma”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIAH RODRIGUES FAKRI (@biahrodriguesz)

Reprodução: Instagram