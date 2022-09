Biah Rodrigues encanta ao mostrar a filha dando os primeiros passos

A influenciadora digital Biah Rodrigues mostrou a filha, Fernanda, dando seu primeiros passinhos

Biah Rodrigues (25) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um momento fofo da filha, Fernanda (10 meses).

No vídeo compartilhado em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital mostrou a herdeira, fruto de seu relacionamento com o cantor Sorocaba (41), dando seus primeiros passos.

Ao mostrar a bebê começando a andar sozinha, Biah se derreteu. "Os primeiros passinhos vieram!!! Glórias a Jesus pela sua saúde e desenvolvimento perfeito princesa linda. Te amooooo filha", disse a influencer, que também é mãe de Theo (2).

Os fãs ficaram encantados com o vídeo dos primeiros passos de Fernanda. "Coisa mais linda", disse uma seguidora. "O sorrisinho dela de "estou conseguindo mamãe". Que linda, meu Deus", escreveu outra. "Gente a pequena olha nos olhos e vai... Quanto amor envolve esses passos né", comentou outra. "Princesa linda. Que Deus abençoe", falou uma fã.

A filha de Biah e Sorocaba, vale dizer completou mais um mês de vida no último dia 10 de setembro. Na ocasião, os papais prepararam uma comemoração temática para a bebê. A festa foi da Barbie, e contou com decoração toda rosa, com direito a uma caixa de boneca gigante, muitos balões com cores metálicas, docinhos personalizados e um lindo bolo.

