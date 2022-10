Bárbara Evans se derrete ao mostrar a filha fazendo 'carão' durante ensaio fotográfico: "Não aguento"

A modelo Bárbara Evans dividiu os cliques de um ensaio fotográfico da filha, Ayla, que completou seis meses

Bárbara Evans (31) explodiu o fofurômetro ao postar novos cliques de um ensaio fotográfico da filha, Ayla, fruto de seu relacionamento com o empresário Gustavo Theodoro (32).

A menina completou seis meses de vida nesta segunda-feira, 3, e a mamãe coruja se derreteu ao vê-la fazendo carão durante os cliques.

"Fazendo carão, gente!!! Não aguento!! E a pose? Parei juro", escreveu a modelo na legenda das fotos feita por Magda Pinheiro. Nos cliques, Ayla aparece usando um look todo rosa e uma presilha na cabeça, da mesma cor.

Mais cedo, Bárbara postou três cliques em que a herdeira aparece deitada em uma colcha de pelinhos, fazendo caras e bocas, e comemorou mais um mês da pequena. "6 meses da coisinha mais importante da minha vida!! Nem acredito que fui eu que fiz", disse ela.

Confira as fotos da filha de Bárbara Evans:

Bárbara Evans mostra os detalhes do batizado da filha

Recentemente, Bárbara e Gustavo celebraram o batizado da filha, Ayla, e nas redes sociais, a mamãe de primeira viagem mostrou os detalhes do evento. A modelo preparou um evento ao ar livre com decoração floral e lembrancinhas para os convidados. E mostrou que o local estava decorado com muitas flores.

