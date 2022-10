Bárbara Evans celebra 6 meses da filha com cliques fofíssimos: ''Nem acredito que fui eu que fiz''

Filha de Bárbara Evans e Gustavo Theodoro, pequena Ayla, de 6 meses, esbanja fofura em fotos com look rosa

CARAS Digital Publicado em 03/10/2022, às 12h34 - Atualizado às 13h30

A modelo Bárbara Evans (31) encheu seu feed de amor ao publicar novas fotos de sua primeira filha em seu feed no Instagram.

A mamãe coruja de primeira viagem se derreteu ao compartilhar registros encantadores da pequena Ayla, fruto do casamento com o empresário Gustavo Theodoro (32), e que está completando seis meses de vida nesta segunda-feira, 03.

Em seu perfil no Instagram, Bárbara postou três cliques da bebê, em que ela aparece deitada em uma colcha de pelinhos, com um look todo rosa. A garotinha encantou pela fofura ao pegar no pézinho e fazer caras e bocas.

"6 meses da coisinha mais importante da minha vida!! Nem acredito que fui eu que fiz", escreveu Bárbara Evans na legenda da publicação nas fotos feitas por Magda Pinheiro.

Vel lembrar que Bárbara compartilhou na web todo o processo de fertilização in vitro após dificuldade para engravidar.

Confira a declaração de Bárbara Evans para a filha Ayla:

Bárbara Evans revela data de seu casamento no religioso com Gustavo Theodoro

Recentemente, Bárbara Evans revelou a data de seu casamento com o empresário Gustavo Theodoro. O dois oficializaram a união no civil em maio de 2020, mas devido à pandemia da covid-19 não conseguiram realizar a cerimônia no religioso. A revelação da data aconteceu pelos Stories do Instagram. A modelo abriu uma caixa de perguntas para responder algumas curiosidades dos fãs, e foi questionada sobre a união. "Você não é casada no papel?", questionou uma internauta. Evans respondeu: "29 de maio de 2020. Somos sim. Agora só falta o casamento religioso", explicou.

