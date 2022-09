Bárbara Evans prepara festa para comemorar o batizado da filha, Ayla

Mãe de primeira viagem, Bárbara Evans compartilha detalhes da festa ao ar livre para o batizado da filha

Neste sábado, 24, Bárbara Evans (31) está celebrando o batizado da filha, Ayla, fruto do seu relacionamento com Gustavo Theodoro. Pelos stories do Instagram, a influenciadora compartilhou detalhes da festa.

A mãe de primeira viagem preparou um evento ao ar livre com decoração floral e lembrancinhas para os convidados.

Nas imagens, ela mostrou muitas flores além dos bolo, docinhos e mimos nas cores branca e rosa.

Recentemente, um seguidor da loira questionou se ela tinha babá todos os dias para lhe ajudar a cuidar da filha, Ayla, de apenas 5 meses e sem pensar duas vezes, Bárbara respondeu o internauta, rebatendo o comentário dele: "Tenho sim. Só domingos de manhã que não".

BÁRBARA EVANS COMEMORA O QUINTO MÊS DE VIDA DA FILHA

Alerta fofura! Bárbara Evans(31) explodiu o fofurômetro ao compartilhar uma sequência de fotos de um novo ensaio fotográfico da filha, Ayla. A menina, fruto de seu relacionamento com Gustavo Theodoro (32), completou cinco meses de vida e a mamãe coruja fez questão de comemorar a data especia fazendo uma linda declaração para a herdeira.

"Minha filha, hoje você completa os seus 5 meses. Como passou rápido. Mamãe não tem palavras para descrever o amor que sente por você. Você chegou e mudou a minha vida completamente, nunca imaginei que seria tão feliz!!", se derreteu ela.

