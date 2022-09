De biquíni pink, Bárbara Evans ostenta corpaço pós-parto em passeio de barco: ''Que Barbie''

Modelo e influenciadora Bárbara Evans recebe elogios dos fãs ao compartilhar fotos de biquíni exibindo o corpo 5 meses após dar à luz

CARAS Digital Publicado em 12/09/2022, às 09h28

A modelo Bárbara Evans (31) chamou atenção nas redes sociais e surpreendeu os internautas ao compartilhar cliques de biquíni!

No domingo, 11, a influenciadora digital, que venceu a sexta temporada do reality A Fazenda, da Record TV, exibiu seu corpão cinco meses após dar à luz a primeira filha, Ayla, fruto de seu relacionamento com Gustavo Theodoro (32).

Nas imagens, publicadas em seu feed no Instagram, a loira posou com os longos cabelos soltos, de óculos e com look pink de banho durante passeio de barco, ostentando as curvas perfeitas após o parto da herdeira.

"Que delícia de dia", escreveu Bárbara Evans na legenda da publicação na web.

"Linda. Fiquei com cabelo enorme depois da gravidez também, alimentação é tudo", disse Maira Cardi nos comentários. "Linda demaissssss!!!", babou Monique Evans. "Nosssaaa genteeeee, que Barbie", comparou Taty Betin. "Que escândalo de mulher!!! Mãezinha linda!", "Que perfeita", "Nossa, pensei que fosse a Barbie. Linda demais", "Joga a flacidez na cara delas @barbaraevans22 (contém ironia, óbvio)", "Que corpo lindo", destacaram os seguidores.

Bárbara Evans de biquíni pink em passeio de barco

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark A.T (@barbaraevans22)

Bárbara Evans se declara ao celebrar cinco meses da filha

Alerta fofura! Bárbara Evans explodiu o fofurômetro ao compartilhar uma sequência de fotos de um novo ensaio fotográfico da filha, Ayla. A menina completou cinco meses de vida no último dia 03, e a mamãe coruja fez questão de comemorar a data especial fazendo uma linda declaração para a herdeira. "Minha filha, hoje você completa os seus 5 meses. Como passou rápido. Mamãe não tem palavras para descrever o amor que sente por você. Você chegou e mudou a minha vida completamente, nunca imaginei que seria tão feliz!!", se derreteu ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!