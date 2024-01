Ary Mirelle relata dores e dificuldades na rotina uma semana após parto

Noiva de João Gomes, Ary Mirelle contou que precisa de ajuda para realizar algumas tarefas simples em sua dia a dia após dar à luz Jorge

A influenciadora Ary Mirelle, noiva do cantor João Gomes, usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 23, para contar aos seguidores como está sendo sua primeira semana após dar à luz Jorge, primeiro filho do casal. Em seu relato, ela revelou que está contando com ajuda para realizar algumas atividades do cotidiano.

Ary decidiu explicar melhor como tem sido sua rotina depois que o artista a ajudou a tomar banho. "Tem gente me perguntando por que não estou conseguindo tomar banho sozinha. Acho que vai, realmente, de mulher para mulher, porque estou sentindo muita dor para tudo", iniciou.

E continuou: "Não estou conseguindo andar direito, só passinho tartaruga, mesmo. Para deitar e levantar, preciso de ajuda, não consigo fazer isso sozinha. Está bem difícil e dói, minha gente, não é brincadeira não". Na sequência, a noiva de João Gomes afirmou que está usando um 'taping', uma bandagem elástica que gera compressão e auxilia na recuperação.

"Depois da cesárea, a gente fica com uma sensação de que está tudo solto. E eu coloquei isso aqui, estou com uma autonomia pós-parto que está me dando segurança. Está me ajudando tanto, vocês não tem noção", relatou Ary Mirelle, por fim.

João Gomes se emociona em viagem a trabalho após nascimento do filho

O cantor João Gomes compartilhou um momento 'doloroso' com os fãs na madrugada desta sexta-feira, 19, ao precisar viajar a trabalho. Nas redes sociais, o artista falou sobre o sentimento de sair de casa para realizar shows após o nascimento de seu primeiro filho, Jorge, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Ary Mirelle.

Em seu perfil no Instagram, o famoso confessou como estava se sentindo: "Daqui a pouquinho tenho que ir para estrada e vou te deixar me esperando... dessa vez, meu coração está tão diferente também... caramba, sentimento chegou", escreveu ele.

A noiva do cantor também mostrou o momento em que o novo papai se despediu do recém-nascido, bastante emocionado. "Hoje ele precisa voltar, vai trabalhar... eu te amo. Agora nós dois ficamos te esperando voltar para casa", declarou Ary Mirelle.

Momentos depois, já na estrada, João Gomes publicou uma mensagem especial que recebeu da amada. "Eu te amo, a gente já passou por tanta coisa, agora a gente construiu uma família, a vida da gente mudou e tenho certeza que tudo muda", iniciou a influenciadora.