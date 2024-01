João Gomes se emociona em viagem a trabalho após nascimento do filho

O cantor João Gomes falou sobre sentimento ao precisar se despedir do filho recém-nascido, Jorge, para cumprir agenda de shows: 'Diferente'

O cantor João Gomes compartilhou um momento 'doloroso' com os fãs na madrugada desta sexta-feira, 19, ao precisar viajar a trabalho. Nas redes sociais, o artista falou sobre o sentimento de sair de casa para realizar shows após o nascimento de seu primeiro filho, Jorge, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Ary Mirelle.

Em seu perfil no Instagram, o famoso confessou como estava se sentindo: "Daqui a pouquinho tenho que ir para estrada e vou te deixar me esperando... dessa vez, meu coração está tão diferente também... caramba, sentimento chegou", escreveu ele.

A noiva do cantor também mostrou o momento em que o novo papai se despediu do recém-nascido, bastante emocionado. "Hoje ele precisa voltar, vai trabalhar... eu te amo. Agora nós dois ficamos te esperando voltar para casa", declarou Ary Mirelle.

Momentos depois, já na estrada, João Gomes publicou uma mensagem especial que recebeu da amada. "Eu te amo, a gente já passou por tanta coisa, agora a gente construiu uma família, a vida da gente mudou e tenho certeza que tudo muda", iniciou a influenciadora.

E completou: "Agora, o que passou ficou para trás e vamos ser felizes. Obrigada por tudo, obrigada por ter construído uma família comigo. Meu coração está apertado porque viajou".

João Gomes faz primeira viagem à trabalho após nascimento do filho. Foto: Reprodução / Instagram

Filho de João Gomes nasceu em parto de emergência

A jovem influenciadora digital Ary Mirelle, que é a namorada do cantor João Gomes, contou que o primeiro filho deles, Jorge, veio ao mundo por meio de um parto de emergência. Ela contou que os médicos optaram por realizar o parto logo após ela realizar um procedimento para remover a cerclagem, que é um método que evite o parto prematuro.

"Fui tirar a cerclagem hoje e tive uma ultrassom para ver ele. E aí tive que fazer uma cesárea de emergência. Depois explico melhor a vocês. Deu tudo certo, Deus é muito bom em nossas vidas", disse ela nos stories do Instagram.

Logo depois, ela contou sobre estava se sentindo pela manhã, antes de dar à luz. "Logo cedo acordei assustada com um sonho que contei a vocês, no sonho ele ia nascer. João acordou um pouquinho depois e começou a chorar no banho e me abraçou, e começou a chorar também. Antes de ir tirar a cerclagem, Deus falou com a gente. A minha ficha ainda não caiu, mas eu estou tão feliz", escreveu.