Após tombo no SBT, Virginia Fonseca mostra rostinho do filho em ultrassom

Grávida de seu terceiro filho, a influenciadora Virginia Fonseca realizou um ultrassom para ver o bebê após escorregar ao vivo no SBT

Grávida de seu terceiro filho, a influenciadora e apresentadora Virginia Fonseca levou um grande susto na tarde deste domingo, 14, ao escorregar ao vivo no palco do 'Domingo Legal', no SBT. Apesar de ter garantido que não se machucou e conseguiu proteger a barriga, ela contou aos seguidores que decidiu realizar um ultrassom para confirmar que está tudo bem com o bebê.

Assim que saiu da emissora de Silvio Santos, ela seguiu para uma maternidade e fez o exame. Em seus stories no Instagram, Virginia reforçou que o herdeiro estava ótimo e que tudo não passou de um grande susto.

"Estou bem, mas para desencargo de consciência viemos ver o José Leonardo", escreveu a nora de Poliana Rocha em um registro. Em seguida, ela publicou um vídeo exibindo uma parte do ultrassom: "Graças a Deus coraçãozinho batendo certinho. Zé está ótimo e aprontou demais hoje no Domingo Legal com a mamãe".

Virginia realiza ultrassom após tombo - Foto: Reprodução / Instagram

Após tranquilizar o público e confirmar que tudo estava bem, Virginia Fonseca selecionou alguns registros de sua participação no programa do SBT e falou sobre a felicidade em ter marcado presença no famoso quadro 'Passa ou Repassa'. Em uma das imagens, a mamãe coruja mostrou o rostinho do caçula.

"Cara, que programa maravilhoso, @celsoportiolli é um dos apresentadores mais incríveis que eu conheço e com certeza uma inspiração!! Foi leve, divertido, tanto que fui brincar com Zé e levei um tombo. Mas graças a Deus coloquei o joelho e mão na hora de cair e ficou tudo bem", iniciou a influenciadora digital na legenda.

"Mas para desencargo de consciência, viemos ver como Zé Leonardo tá e ele está OTIMOOOOO, conseguimos até ver o narizinho dele e pra mim, tá parecido com o da Florzinha, será?!!!!! Que Deus nos abençoe e proteja sempre", finalizou Virginia.

Vale lembrar que além de José Leonardo, caçula da família, Virginia Fonseca e Zé Felipe também são pais de duas meninas: Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, de um aninho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Como Virginia Fonseca caiu?

A influenciadora Virginia Fonseca e o marido, o cantor Zé Felipe, foram recebidos neste domingo, 14, por Celso Portiolli no programa 'Domingo Legal', do SBT, e participaram do famoso quadro 'Passa ou Repassa'. A famosa, que está grávida de seu terceiro filho, acabou assustando os telespectadores ao levar um tombo ao vivo durante a brincadeira.

Na ocasião, Virginia se preparava para levar uma 'torta na cara' quando escorregou no palco. Assim que a influenciadora digital caiu, algumas pessoas que estavam perto rapidamente correram para ajudá-la. No registro que circula nas redes sociais, é possível perceber que a nora de Leonardo conseguiu se apoiar e bateu apenas o joelho.

Após o susto, ela usou as redes sociais para tranquilizar o público e comentar sobre o incidente. "Tô ótima, viu? Não precisam se preocupar! Eu coloquei a mão e o joelho, então não bati nem quadril e nem barriga. José Leonardo tá ótimo por cá, graças a Deus", escreveu ela em seus stories, mostrando o momento da queda.