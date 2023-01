Após revelar problema de saúde da filha, Ex-BBB Isabella Cecchi agradece apoio: "Em breve Bia estará 100%"

A ex-BBB Isabella Cecchi postou uma foto ao lado da filha, Beatriz, e agradeceu as orações e mensagens de apoio dos seguidores

Na noite desta segunda-feira, 23, Isabella Cecchi (28) usou as redes sociais para agradecer as orações e as mensagens de apoio que está recebendo após revelar que sua filha, Beatriz, está doente.

A primeira filha da ex-BBB com Pedro Orduña, que está com 20 dias de vida, foi diagnosticada com bronquiolite, e a mamãe coruja não escondeu dos fãs que ficou bastante preocupada.

Após precisar ficar com a menina no hospital, a loira postou no feed do Instagram uma foto coladinha com a herdeira, que já está em casa, e afirmou que em breve Beatriz estará recuperada. Além disso, ela fez questão de agradecer a todos que oraram e deixaram mensagens carinhosas ao longo do dia.

"Por aqui o remédio também é muito colo, amor e carinho. Agradeço por todas as orações e mensagens de apoio. Em breve nossa Bia estará 100%. Tenho fé em Deus", escreveu ela na legenda da publicação.

Mais cedo, Isabella falou sobre a filha ter ido para o hospital. "Desculpem o sumiço, mas infelizmente Bia está doente. Passamos o dia no hospital com ela e o diagnóstico é de bronquiolite. Viemos pra casa, mas precisamos estar bem atentos nos próximos dias. Quem me conhece e me segue deve imaginar como estou, né?! Acabada! Mas, Deus sabe de tudo e creio muito que tudo ficará bem. Rezem por ela, por favor. Desde já, obrigada pelo carinho com a minha família. Em breve apareço por aqui para atualizar vocês. Com carinho e amor, Bella", disse ela.

Confira a foto de Isabella Cecchi com a filha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Cecchi (@isabellacecchi)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!