Após o nascimento da filha, Vivian Amorim fala sobre a bolsa ter estourado

Vivian Amorim usa as redes sociais para fazer singelo desabafo sobre o parto de Malu

CARAS Digital Publicado em 28/01/2022, às 11h54

Vivian Amorim (28) já é mamãe!

Malu nasceu na madrugada da última quinta-feira, 27, após algumas horas de contrações e trabalho de parto.

Em seu Instagram, a influenciadora digital publicou um vídeo super fofo gravado enquanto estava se preparando para ir para a maternidade e cenas logo após o nascimento.

Como legenda do post, a parceira de Leo Hirschmann (27) falou sobre sua bolsa ter estourado e sobre a sensação de ter trazido a filha para o mundo.

“A bolsa estourou ontem (dia 26/01/22), às 16h, quando estávamos gravando os detalhes do quarto pra mostrar pra vocês e o trabalho de parto começou em casa mesmo, com contrações dolorosas, momentos em que achei que não fosse conseguir, mas com muita cumplicidade, força e vontade de trazer a Malu ao mundo!”, começou na legenda.

“Já na reta final, fomos pro hospital e ela nasceu às 00h30 do dia 27/01/22, com a graça de Deus! Queria conseguir explicar a sensação pra vocês, mas ainda não consigo definir em palavras tudo que vivemos…”, prosseguiu.

“Talvez depois eu até consiga digerir tudo que aconteceu pra dividir com vocês, mas por ora, vou só deixar registrado aqui que eu nunca senti nada parecido e que eu nunca vou esquecer tudo o que vivemos nessa experiência incrível e desafiadora que foi o parto da Malu!”, explicou a ex-participante do BBB ao final.

Confira o vídeo que Vivian Amorim gravou antes e depois do nascimento de Malu: