Nasce Malu, primeira filha da ex-BBB Vivian Amorim: ''Chegou transformando tudo''

A ex-BBB Vivian Amorim anunciou o nascimento da herdeira nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 27/01/2022, às 17h01

Vivian Amorim (28) deu à luz Malu, sua primeira filha com Léo Hirschmann (27).

Na tarde desta quinta-feira, 27, a ex-BBB compartilhou a primeira foto da bebê ao lado do papai e deu detalhes sobre o nascimento da menina, que veio ao mundo de parto natural com 48,5 cm e pesando 3,4 kg.

"27/01/2022 - Malu chegou transformando tudo e dando um novo sentido às nossas vidas. Ela não quis mais esperar e acabou vindo prematuro tardio com 36 semanas, mas estamos super bem, vencemos um parto natural, sem intervenção de analgesia, com muito força, disposição e garra!", detalhou a apresentadora.

Vivian afirmou que em breve volta para falar mais sobre o parto da filha e agradeceu o carinho dos fãs. "Depois a gente volta aqui para contar tudo com calma para vocês, mas desde já fica aqui o nosso agradecimento pelo carinho de sempre, pela torcida, pela força, pelos votos de felicidade e pelas orações. Obrigada, titias e titios! Obrigada, papai do céu! Cheguei cheia de luz, de saúde, de fome e de sono! #ObrigadaSenhor", finalizou.

Chá da Malu

No último final de semana, Vivian Amorim fez um chá de bebê. Em seu Instagram, ela fez questão de publicar um vídeo mostrando momentos especiais da festinha e agradecer a todos que compareceram. "Um resuminho do ‘Chá da Malu’ pra dividir com vocês. Estava tudo tão lindo e especial que eu só consigo sentir gratidão por ter a oportunidade de viver esse momento ao lado de quem amamos", disse ela.

Confira a primeira foto de Vivian Amorim com a filha: