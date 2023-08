Após morte de amiga, Claudia Raia mostra consolo do caçula: ''Confortar''

Triste com a morte de Aracy Balabanian, Claudia Raia mostra como Luca a consolou com gesto simples

A atriz Claudia Raia mostrou um consolo que recebeu do filho caçula, Luca, de cinco meses, nesta segunda-feira, 07, após saber da morte da amiga Aracy Balabanian. Abalada com a notícia, a famosa registrou um momento fofo do herdeiro.

No berço, o filho mais novo da artista, fruto do casamento com Jarbas Homem de Mello, apareceu de bruço sorrindo. Sem nem ter ideia do ocorrido, Luca serviu de consolo para mãe, que encantou ao publicar o registro do menino feliz.

"Sorriso mais lindo pra confortar nosso coração", dividiu com todos o clique cheio de fofura. Em seu feed, Claudia Raia relembrou o último encontro com Aracy Balabanian, quando a falecida teve a oportunidade de conhecer Luca.

"Ela será sempre nosso tesouro nacional, obra-prima de pura devoção ao seu ofício. Que alegria ter encontrado sua alma nessa vida, que honra compartilhar um pouco do meu caminho com o seu! Que o céu te receba com todos os aplausos e que a falange dos artistas te acolha com muito amor. Te amo para sempre minha amiga, te reencontro na próxima vida", declarou na legenda da publicação.

A atriz Aracy Balabanian faleceu aos 83 anos de idade nesta segunda-feira, 7, após um período internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. A estrela lutava contra um câncer de pulmão no fim de 2022. Por enquanto, a causa da morte não foi divulgada pela família.

Aracy nasceu em 22 de fevereiro de 1940 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e era filha de imigrantes da Armênia. Ela teve sete irmãos e se apaixonou pelo teatro na infância. A artista preferiu não se casar e não ter filhos.

ÚLTIMO ENCONTRO COM ARACY BALABANIAN

A atriz Claudia Raia revelou detalhes inéditos do último encontro com Aracy Balabanian. As duas eram muito amigas e sempre dividiram momentos da vida íntima. Em um relato comovente, ela conta que levou seu filho recém-nascido para conhecê-la.

"Foi na casa dela. A Aracy é muito minha amiga, de muitos anos. Foi minha primeira amiga quando eu cheguei no Rio de Janeiro e nos cuidamos a vida inteira. Era uma coisa, um amor incomensurável", declarou ela durante depoimento para a 'GloboNews'.

Ciente de que a doença era grave, ela quis promover o encontro. "E quando o Luca nasceu, ela estava o tempo todo online, era uma mulher extremamente antenada, de uma jovialidade impressionante. Onde ela chegava, ela iluminava. Sempre teve amigos jovens, um círculo de amigos extenso. E Luca nasceu, a gente estava acompanhando essa doença", declarou ela que pegou um voo de São Paulo ao Rio para promover o encontro.

"Peguei um avião e fomos à casa dela, ela fez um lindo lanche da tarde, uma grande comemoração, se arrumou, se maquiou e passamos a tarde com ela. Estávamos todos juntos nesse momento", relatou.