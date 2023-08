Claudia Raia se declara para a amiga Aracy Balabanian: ''Te reencontro na próxima vida''

Atriz Claudia Raia mostra última aparição de Aracy Balabanian e presta homenagem após morte da artista aos 83 anos nesta segunda-feira, 7

A atriz Claudia Raia também foi uma das artistas que usou as redes sociais nesta segunda-feira, 07, para se despedir de Aracy Balabanian, que faleceu aos 83 anos.

Em sua conta no Instagram, Claudia compartilhou registros do dia que recebeu a visita da amiga, que posou com o pequeno Luca, de apenas seis meses, fruto de seu casamento com o dançarino Jarbas Homem de Mello, no colo. Esta foi a última aparição pública de Aracy, dia 16 de julho.

Nas imagens, a veterana aparece coladinha com Claudia e babando pelo bebê. "Eu me arrumei pra ele", disse ela durante o encontro. "Como vai? Seja bem-vindo", falou ainda para Luca.

"Aracy Balabanian sempre foi uma amiga maravilhosa, uma artista gigante e talentosa. A arte brasileira perde muito com a sua partida, mas sem dúvidas, recebemos hoje um grande legado", iniciou Raia.

"Ela será sempre nosso tesouro nacional, obra-prima de pura devoção ao seu ofício. Que alegria ter encontrado sua alma nessa vida, que honra compartilhar um pouco do meu caminho com o seu! Que o céu te receba com todos os aplausos e que a falange dos artistas te acolha com muito amor. Te amo para sempre minha amiga, te reencontro na próxima vida", declarou na legenda da publicação.

Famosos se despedem de Aracy Balabanian

A atriz Aracy Balabanian faleceu na manhã desta segunda-feira, 07, no Rio de Janeiro aos 83 anos de idade. Ela lutava contra um câncer no pulmão desde outubro e estava internada em uma clínica na Zona Sul da cidade.

Nas redes sociais e na TV, famosos fizeram questão de prestar homenagens à artista, que fez história na televisão com personagens marcantes como Dona Armênia da novela Deus nos Acuda e Cassandra do seriado Sai de Baixo.

Miguel Falabella, ator e diretor: "E então você se foi, assim, nesse dia ensolarado, como são ensolaradas as lembranças que invadem a minha cabeça, num jorro incessante, ainda que meu coração esteja nublado. Minha amada Aracy, minha rainha, atriz de primeira grandeza, companheira irretocável, amor de muitas vidas. Obrigado pela honra de ter estado ao seu lado exercendo nosso ofício, obrigado pelo afeto, pelos conselhos, pelas gargalhadas e pela vida que você tão delicadamente me ofereceu. Consola-me saber que estaremos para sempre juntos em alguma reprise de uma futura sessão nostálgica. Te amo para sempre. Até um dia!"