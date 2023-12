Ao lado da família em circo, Rebeca Abravanel exibe barrigão de grávida

Grávida de um menino do jogador Alexandre Pato, filha de Silvio Santos, Rebeca Abravanel, exibe barriga crescida em saída ao lado das irmãs e da mãe

A apresentadora Rebeca Abravanel mostrou como sua barriga cresceu ao postar uma foto de uma saída com as irmãs, Patricia Abravanel e Daniela Beyruti, e a mãe, Íris Abravanel, no último final de semana.

Grávida de um menino, do casamento com o jogador de futebol Alexandre Pato, a herdeira de Silvio Santos encantou ao deixar seu barrigão em evidência em um vestido colorido, de modelo longo.

Rebeca Abravanel apareceu ao lado da mãe , que apostou em um look também colorido, para curtir o circo do humorista Tirulipa. Patricia Abravanel surgiu com um vestido branco e Daniel Beyruti com um listrado.

Ainda nas últimas semanas, a gravidinha marcou presença em outro evento. Na pré-estreia do filme As Aventuras de Poliana, a comunicadora do SBT exibiu seu abdômen bem pontudo ao lado do marido.

Aos 42 anos, Rebeca Abranel está grávida de Alexandre Pato, de 34, após cinco anos juntos. A novidade foi confirmada pela própria irmã dela, Daniela Beyruti, vice-presidente do SBT, que autorizou a publicação da notícia em setembro por Leo Dias.

Veja a foto de Rebeca Abravanel com a família:

Rebeca Abravanel mostra foto de seu chá de bebê

A apresentadora Rebeca Abravanel encantou ao mostrar um clique do chá de bebê que fez na mansão da família para seu primeiro filho com o jogador de futebol Alexandre Pato. Nesta segunda-feira, 20, ela publicou a foto ao lado do marido no evento.

Sentadas no chão, os futuros papais surgiram sorridentes em frente a decoração montada para a reunião íntima. Com uma decoração branca com ursinhos e detalhes em dourado, o casal celebrou o momento especial.

"Meu amor e admiração por você cresce a cada dia. Te amo", escreveu a filha de Silvio Santos na legenda. Nos comentários, os internautas admiraram o retrato da família que está crescendo. "Lindos", elogiaram os fãs.

