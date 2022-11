Andressa Urach reencontra o filho caçula após período em clínica psiquiátrica

Andressa Urach mostra nova foto com o filho caçula após polêmica com o marido

A modelo Andressa Urach está novamente com o filho caçula, Leon, de cinco meses, nos braços. Ela contou que o bebê estava com o seu marido, Thiago Lopes, desde que ela foi internada em uma clínica psiquiátrica há alguns dias. Desde então, ela ficou sem ver o bebê. Agora, a estrela conseguiu reencontrar o filho e comemorou nas redes sociais.

No Instagram, Urach mostrou uma foto com o filho no colo enquanto brincavam na sala de casa. “Meu Leon voltou para mim”, disse ela na legenda.

Além disso, Urach gravou um vídeo para contar sobre o momento em que viu o filho novamente. “Meu coração está aliviado, acabei de ver o Leon. O Thiago me fez uma surpresa, buscou o Leon. Graças a Deus, já vi ele e matei toda a saudade. Foram dias difíceis longe dele, mas, graças a Deus, o Thiago trouxe ele. A minha ex-sogra veio junto, estou feliz. Agradeci a ele por ter feito isso sem a gente precisar brigar e ir por um caminho que eu não concordo. Até porque a gente tem o Leonzinho, tem que se dar bem, tem que ter um bom relacionamento. A gente vai criar ele junto, não pode ficar brigando”, disse ela.

Por fim, Urach contou: “Eu estou aliviada, estou em paz, eu já chorei tanto. O meu filho é a minha vida. Os meus filhos são a minha vida, o Arthur e o Leon. Graças a Deusagora está tudo bem”.

