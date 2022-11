Andressa Urach surge com biquíni de fita adesiva após deixar clínica psiquiátrica

Andressa Urach renova o bronzeado com biquíni após ficar cerca de 20 dias internada em uma ala psiquiátrica

CARAS Digital Publicado em 21/11/2022, às 12h40

A modelo Andressa Urach está de volta às redes sociais após ficar cerca de 20 dias internada em uma clínica psiquiátrica. Ela deixou os cuidados médicos no último final de semana e já está retomando a sua rotina. Tanto que, nesta segunda-feira, 21, ela foi em uma clínica de estética para renovar o bronzeado.

Nas redes sociais, Urach mostrou fotos usando um biquíni feito de fita adesiva e ostentou sua boa forma. “A mãe tá on e com marquinha de bronzeamento”, disse ela na legenda.

Segundo o marido dela, Thiago Lopes, de quem está separada, e pai do caçula de Andressa, o pequeno Leon, Andressa Urach teve um surto psicótico e foi levada à unidade médica para tratar de sua saúde mental. Ao receber alta, ela gravou um vídeo com sua mãe. “Oi, gente. Tudo bem? Olha eu passando por aqui depois de tanto tempo. Agradeço todos vocês que nos acompanham aqui sempre, minhas seguidoras fiéis que estão sempre torcendo e orando por mim”, disse a ex-Fazenda ao surgir lado da mãe, Marisete De Faveri, no registro.

A mãe dela pediu aos internautas que não mandem mensagens, já que ela precisa de descanso. "Recomendação médica, viu meninas? A médica conversou comigo e nesta primeira semana é relax, sem mídias sociais, sem ficar falando muita coisa, depois quando passar, ela vai falar, vai conversar, então peço que vocês nos ajudem, nos respeitem. Ela precisa desse tratamento, agora em casa”, disse Marisete.

Veja as novas fotos de Andressa Urach: