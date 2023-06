Zilu Camargo surge pela primeira vez com Dado Dolabella após ele reatar com Wanessa

Zilu Camargo curte refeição vegana ao lado do novo genro, Dado Dolabella, após ele retomar o namoro com Wanessa Camargo

A socialite Zilu Camargo encantou seus seguidores ao mostrar que tem uma boa convivência com seu novo genro, o ator Dado Dolabella. Eles apareceram juntos pela primeira vez desde que ele reatou o namoro com a filha dela, Wanessa Camargo. Durante a visita de Zilu ao Brasil, eles fizeram uma refeição juntos em casa.

Nos stories do Instagram, ela mostrou para seus seguidores que estava comendo queijos e pães veganos e pediu para mostrar Dado, que é vegano e conhece mais sobre o assunto. Eles apareceram na mesma mesa de jantar e mostrando que se dão bem. Durante o encontro, o filho caçula dela, Igor Camargo, também estava com os dois.

Zilu veio ao Brasil para passar o Dia das Mães e ficar por mais alguns dias para matar a saudade da família. Ela mora em Miami, nos Estados Unidos, e estava há mais de dois anos sem pisar em solo brasileiro.

Wanessa Camargo fala sobre o namoro com Dado Dolabella

No programa Domingão com Huck, Wanessa Camargo comentou sobre ter reatado o namoro com Dado Dolabella após tantos anos. Luciano Huck contou que lembra dela namorando com Dado quando eram adolescentes e também dela com seu ex-marido, Marcus Buaiz, que é o pai dos dois filhos dela. Então, ele questionou a volta dela com Dado e pediu para ela falar sobre isso.

Com olhar apaixonado, ela defendeu o amor e a vontade de ser feliz. “Eu estou na segunda temporada [do namoro]. Eu espero que seja a [temporada] final. São coisas que a gente não planeja na vida. Minha vida deu uma reviravolta e eu abracei isso. Eu quero ser feliz. Eu estou reaprendendo a ser leve”, contou ela.

Zilu Camargo explica mudança no rosto após cirurgia

Zilu Camargo abriu o jogo com os fãs nas redes sociais ao relatar que passou por um procedimento cirúrgico após desenvolver um grave problema na gengiva. "Bom dia, meus amores! Um ótimo domingo para vocês. Estou um pouco sumida porque fiz uma cirurgia grande na minha boca. Fui fazer um canal de dente e tive um problema sério. Como todo mundo diz que aqui é problema mexer com o dente...", disparou ela.