Xuxa revela que cortou cabelo contra vontade de Marlene Mattos: "Ganhei a força"

Em entrevista à CARAS, Xuxa Meneghel revelou real motivo por trás de cabelo curtinho e bastidores com Marlene Mattos

As divergências entre Xuxa Meneghel (60) e Marlene Mattos (73) geraram grandes reflexos na vida da apresentadora. Prova disso é a forma que a eterna rainha dos baixinhos fala sobre situações que sofreu no passado. Em entrevista à CARAS, a loira revelou que o corte de seu cabelo foi algo muito significativo para sua carreira e vida pessoal.

A decisão de cortar as famosas madeixas loiras veio logo após o nascimento de sua filha, Sasha, em 1998. Na época, Xuxa confessou que não contou o real motivo por trás do novo visual, mas que não aguentava mais não viver do jeito que sempre quis.

"Todo mundo sabe que quando você engravidar você amamenta e começa a cair um pouco o teu cabelo, mas as pessoas acham que eu cortei o cabelo por causa disso. Isso foi uma desculpa que eu dei, porque sempre quis cortar meu cabelo. Sempre achei meu cabelo muito fraquinho, muito pouquinho e a Marlene dizia que não, que eu não podia, porque não existe boneca de cabelo curto", relembra, que teve a novidade publicada em uma capa icônica da CARAS.

A apresentadora conta que a chegada da herdeira foi importante para ela refletir sobre muitos detalhes de sua vida. Ela aproveitou para fazer uma brincadeira com o conto bíblico de Sansão e Dalila, afirmando que, diferente do personagem, ela ganhou forças para vencer batalhas.

"Quando deixei de ser sua filha da Dona Alda e fui ver a mãe da Sasha, foi [como tirar] as amarras: 'Agora dane-se, eu não quero mais ser a boneca de ninguém. Eu não quero mais ser brinquedo de ninguém. Eu quero ser mãe da Sasha'. Sansão perdeu a força, eu ganhei a força", disse.

Mesmo diante de diversas experiências onde ela era podada e impedida de realizar seus desejos, ela revela que, pela primeira vez, ninguém contra argumentou: "Eu falei só que eu iria cortar e pronto, não quis conversa. Como engravidar também eles fizeram uma reunião para me convencer a não engravidar, eles já estavam achando que eu era uma outra pessoa".

Vale destacar que nos últimos meses Xuxa tem sido bem clara quanto a detalhes de sua carreira. Em agosto deste a estreia de seu documentário no Globoplay chocou os fãs ao mostrar uma conversa sincera com Marlene Mattos. O encontro das duas aconteceu 19 anos após o rompimento de uma amizade e parceria de negócios.

