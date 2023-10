Xuxa revela que crença espirita ajudou no luto de Ayrton Senna: "É um alento"

Em entrevista à CARAS Brasil, Xuxa Meneghel relatou que passou a enfrentar o luto de forma diferente após morte de Ayrton Senna

Apesar de ter sido criada com uma formação católica, a apresentadora Xuxa Meneghel (60) disse ser bastante simpática às crenças espíritas. Em entrevista à CARAS Brasil, a loira revelou que a religião foi fundamental para ela superar perdas como a de Ayrton Senna (1960 - 1994).

Depois de ver diversas pessoas próximas partirem ao longo da vida, Xuxa conta que acabou aprendendo a lidar com a dor e não sofre mais como antes. "Eu tinha 26 anos, hoje eu estou com 60 anos. Então, quanto mais você vai ficando com idade, o que acontece? As pessoas próximas de você também vão embora", disse ela.

"Fui criada no catolicismo e eu acredito e respeito todas as religiões. Peguei muita coisa da religião espírita onde eles explicam que não para aqui, que existem outras vidas, que a gente vai se encontrar e isso pra mim é um alento. E isso não existe no catolicismo, né? Então eu acredito que a gente vai se encontrar. Perdi muitas pessoas que eu amo", afirmou.

A mãe de Sasha Meneghel completa dizendo que a maturidade foi importante para ela ter uma nova percepção sobre a vida e a morte, diferente do que lhe foi ensinado desde criança. "Eu não quero acreditar que acaba aqui, então acho que isso já é uma calma. Eu achava, pela minha criação, que acabou ali, nunca mais vou ver, nunca mais vou abraçar, nunca mais vou poder sentir a pessoa".

Segundo Xuxa, assim como apresentado pela doutrina espírita, ela recebeu sinais que a fez acreditar que poderia reencontrar Ayrton. "Comecei a ter sonhos", disse ela, revelando detalhes de sua experiência.

"Eu via, eu sentia ele através dos meus sonhos, então ficou mais calmo. Hoje eu tenho uma relação completamente diferente com a morte. Dói? Obviamente dói, é ruim. Ninguém quer perder ninguém, mas eu tenho uma relação melhor do que nessa época", finaliza.