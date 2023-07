Xuxa lamenta memes brigando com crianças na TV: "Não fui preparada"

Durante lançamento de documentário, Xuxa desabafou sobre memes e atitudes polêmicas com crianças no início da carreira

A apresentadora Xuxa Meneghel (60) disse que ficou impressionada ao assistir imagens do início de sua carreira na televisão durante a gravação de Xuxa, o Documentário, produção do Globoplay. Em entrevista coletiva de imprensa, a qual a CARAS Brasil esteve presente, ela afirmou que não estava preparada para lidar com crianças na época.

"É engraçado você se ver tão diferente. Acho que o doc fez isso. Eu já escrevi meu livro, mas é diferente, porque tem minha cabeça agora, minha visão, meu olhar. Alí, não, eu vi imagens, eles pesquisaram, mostraram arquivos. Eu fiquei um pouco chocada com essa grande diferença", disse.

A mãe de Sasha aproveitou para se pronunciar sobre os memes que surgiram há alguns anos. Segundo a apresentadora, as imagens são o retrato de seu despreparo e por isso ela faz questão de pedir desculpas.

" Me colocaram na frente da televisão, eu era modelo e me chamaram para ser apresentadora. Não sabia como falar, o que fazer, não sabia como agir . Inclusive, os maiores memes que tem hoje é eu falando coisas ridículas com as crianças. Peço desculpas a todas as crianças que cresceram comigo, eu não estava preparada, juro que eu não era assim tão do mal. Mas imagina, eu fazia cinco programas por dia", revelou.

Ela confessou que se sente um pouco envergonhada com a situação que acabou enfrentando: " Como é que não me paravam, como não me avisaram que eu não poderia falar aquilo? É estranho ".

"Eu vi aquela pessoa que não estava preparada e hoje vendo uma mulher madura e pedindo desculpas [...] Mas eu não estou pedindo desculpas porque eu tenho que pedir, estou pedindo do fundo da minha alma para essas crianças".

A apresentadora, que recentemente celebrou 60 anos em um cruzeiro recheado de artistas e atrações especiais, disse que a época não justifica as atitudes maldosas com as crianças. "Eu realmente não sabia que eu poderia virar um meme, eu era um meme ambulante, era uma pessoa com muitos equívocos. Sei que todo mundo fazia isso na época, mas não era eu. Ninguém tinha o tempo que eu tinha na televisão, não fui preparada para estar alí", afirmou.

"É uma coisa fora do comum o que fizeram comigo e eu fiz com as crianças. Por isso eu peço desculpas, sempre que me derem a chance, eu vou falar", finalizou.