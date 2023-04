Rainha Xuxa celebra 60 anos com superfesta em alto-mar

Rainha Xuxa Meneghel embarca com seus eternos baixinhos em um cruzeiro dos sonhos

No último fim de semana, todo mundo ficou feliz e de bem com a vida! O motivo da alegria coletiva? A celebração dos 60 anos de idade de Xuxa Meneghel! No aniversário da Rainha, porém, quem ganhou presente foram os eternos baixinhos: eles embarcaram no Navio da Xuxa e, por três dias, tiveram a musa que encanta diversas gerações como comandante de uma festa inesquecível. “O que vejo aqui não tem os dedos de Deus, tem as mãos, os braços de Deus.. Vocês são um presente lindo. Agradeço a presença de todos”, disse a apresentadora, cantora, atriz e empresária, que chegou ao palco em sua tradicional nave, marca registrada do extinto programa Xou da Xuxa, da Globo, ao som do hit Lua de Cristal.

A estrela realizou um megashow especial, cantando todos os seus sucessos, com direito a paquitas, paquitos e personagens no balé. Mas, antes dela, outros cantores se apresentaram por lá, como Gloria Groove (28), Daniela Mercury (57), Claudia Leitte (42) e Ana Carolina (48). “É lindo ver Deus em tudo e, sobretudo, no outro. Xuxa é escolhida por Ele para brilhar Sua luz. É marca. Ninguém tira! Vai se perpetuar. Grandes coisas sempre vão acontecer ao seu redor, porque Ele assim determinou. Ontem, no palco do navio dela, fui baixinha de novo”, contou Claudia. O trio KLB, formado pelos irmãos Kiko (43), Leandro (41) e Bruno (38), e o humorista Sérgio Mallandro (67), que fez parte da história de Xuxa ao protagonizar com ela o filme Lua de Cristal, em 1990, também foram atrações do cruzeiro.

Namorado da aniversariante, Junno Andrade (59) tocou antes dela. “Vocês não fazem ideia do tamanho da minha emoção dividindo o palco com a Xuxa. Além de ser essa artista incrível, é minha mulher”, disse o músico ao público. O show ainda teve a participação especial do genro da Rainha, o cantor João Figueiredo (23), que surpreendeu a todos ao subir ao palco. Apaixonado, ele cantou a música Exagerado, de Cazuza (1958-1990), e dedicou a canção a Sasha Meneghel (24). “Sasha, essa é para você! Eu te amo!”, declarou ele.

A única filha da apresentadora estava na plateia com os mais de 3000 fãs de diversos países do mundo que lotavam o espaço. A estilista e modelo, literalmente, vestiu a camisa da mãe e embarcou no Porto de Santos, em SP, com uma T-shirt com foto de Xuxa estampada. “Está tudo lindo, emocionante. Três dias intensos, cheios de amor”, descreveu a herdeira da loira. Além dela, famosos como Fabiana Karla (47) e Dani Calabresa (41), a ex-assistente de palco e apresentadora Adriana Bombom (49), além da atriz e ex-paquita Bárbara Borges (44), com o namorado, o ator Iran Malfitano (41), se emocionaram e endossaram os parabéns à estrela. “É um sonho realizado que me traz as mais emocionantes recordações da minha vida. Aprendi tanto com ela sobre a vida, sobre mim mesma! Ela não tem noção do tanto que amadureci e expandi minha consciência por meio dela”, declarou Bárbara.

O navio MSC Fantasia se transformou em uma embarcação temática que transportou os tripulantes para o universo mágico de Xuxa. Todos os espaços remetiam a ela. Entre os que mais se destacaram, havia uma exposição com 60 looks marcantes da história da gaúcha. Além disso, fotos e vídeos da estrela foram espalhados pelo transatlântico. Mas, para quem sempre quis ficar perto de Xuxa, o auge foi fotografar com ela. A Rainha posou com cerca de 600 fãs por dia e deixou uma ‘marquinha’ de amor no coração de cada um deles.

Fotos: Blad Meneghel