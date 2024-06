Virginia revela mudança no corpo na terceira gravidez: "Qual a chance?"

Virginia Fonseca está grávida de sete meses de José Leonardo e foi surpreendida com uma mudança em seu corpo após decidir tirar suas medidas

A influenciadora Virginia Fonseca, 25, está grávida de sete meses de José Leonardo, seu terceiro filho, e foi surpreendida com uma mudança em seu corpo na noite de segunda-feira,10. Isso porque a empresária decidiu tirar suas medidas e descobriu que seu bumbum cresceu mais do que a barriga desde o início da gestação.

"Gente, minha bunda, desde o início da gestação, aumentou 20 centímetros! A bunda cresceu mais que a barriga! Qual a chance?", contou ela nos stories de seu Instagram. Fruto de seu relacionamento com Zé Felipe, o nome do bebê homenageia tanto o pai quanto o avô paterno, o cantor Leonardo. O nascimento do pequeno está previsto para setembro. Eles já são pais de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1 ano e sete meses.

Virginia fala da gravidez (Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca dá presente luxuoso para Rafa Uccman

Na noite desta segunda-feira, 10, Rafa Uccman comemorou seus 31 anos com um festão em São Paulo. Antes do evento, ela mostrou nas redes sociais o presente que ganhou de Virginia Fonseca e Lucas Guedez: um anel da Bvlgari. A peça de ouro amarelo 18K é da coleção Serpenti Viper e é cravejada com pavê de diamantes. Na página da marca italiana, o acessório custa R$ 60 mil.

"Esse presente demonstra apenas um pouquinho do nosso amor por você! Você merece as melhores coisas do mundo. Que Deus abençoe sua vida sempre. Amamos você", escreveu a influenciadora digital, que assinou como "Vivíbora", no cartão que acompanhou o mimo.

A influenciadora foi ao evento na companhia de Zé Felipe e apostou em um sapato com salto de 15,5 cm, com plataforma dupla de 3 cm cada. Trata-se de um Versace Medusa Aevitas, que custa R$ 12 mil no site da marca.