Saiba o valor do sapato de 15 cm que Virginia usou pra festa de Rafa Uccman

Virginia Fonseca encerrou a noite de maneira mais confortável e saiu da festa de Rafa Uccman descalça. Saiba quanto custa o item

A influenciadora Virginia Fonseca, 25, decidiu encerrar a noite de maneira mais confortável ao sair da festa de aniversário de 31 anos de Rafa Uccman. Na madrugada desta terça-feira, 11, ela deixou o evento descalça e de mãos dadas com o marido, Zé Felipe, com quem está esperando o terceiro filho.

Nas mãos, ela carregava o sapato. Trata-se de um Versace Medusa Aevitas, uma novidade que rapidamente se tornou um ícone da renomada grife italiana. O item custa R$ 12 mil e tem salto de 15,5 cm, com plataforma dupla de 3 cm cada. As informações são do portal Quem.

Sapato usado por Virgínia (Reprodução)

Grávida de 28 semanas, Virginia aguarda a chegada de José Leonardo. Fruto de seu relacionamento com Zé Felipe, o nome homenageia tanto o pai quanto o avô paterno, o cantor Leonardo. O nascimento do terceiro filho do casal está previsto para setembro. Eles já são pais de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1 ano e sete meses.

Virginia e Zé Felipe (Foto: Brazil News)

Virginia Fonseca presenteia Rafa Uccman com anel luxuoso

De presente para a aniversariante, Virginia Fonseca deu flores e um anel de ouro no valor de R$ 60 mil. Em seu Instagram, Rafael Uccman falou sobre o mimo. "Vou tirar esse presente que ganhei da 'Vivíbora', porque não combina, né? É eu bota isso aqui que as ações da empresa despencam", disse ela.

Trata-se de uma peça nova da Bvlgari, que é feita de ouro amarelo 18K e cravejado com pavê de diamantes. A apresentadora do SBT deixou ainda uma mensagem carinhosa para a amiga. "Esse presente apenas um pouquinho do nosso amor por você! Você merece as melhores coisas do mundo. Que Deus abençoe sua vida sempre. Amamos você", escreveu Virginia.