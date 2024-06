Detalhe em vídeo com Zé Felipe chama atenção e Virginia esclarece: 'Não é

Virginia Fonseca esclareceu um detalhe que chamou a atenção dos internautas em um vídeo: um cigarro sendo fumado por seu marido, Zé Felipe

Nesta sexta-feira, 21, Virginia Fonseca usou suas redes sociais para esclarecer um detalhe que chamou a atenção dos internautas em um vídeo: um cigarro sendo fumado por seu marido, Zé Felipe. "Eita, Vi, e aquele baseado na mão do Zé, mulher. Apaga antes que saia nos sites de fofoca", pediu a seguidora.

"O povo tá achando que você tava fumando baseado hoje cedo. Aquele cigarrinho que você tava fumando é o que?", indaga a gestante. "Como assim? É cigarro orgânico", devolveu o cantor. Ela ainda escreveu: "É orgânico, gente, não é conha [maconha] não [risos]. O melhor é ela [pedindo]: 'Apaga antes que saia nos sites de fofoca'".

Grávida, Virginia começa a tomar calmantes

Grávida de seu terceiro filho, Virginia Fonseca revelou nas redes sociais que começou um tratamento com calmantes. Nesta quinta-feira, 20, a influenciadora digital compartilhou com seus seguidores sua decisão de tomar medicamentos para ansiedade, explicando que precisa evitar o estresse durante a gravidez.

Nos stories, ela apareceu segurando um comprimido laranja. “Olha o que que eu começo hoje”, disse a apresentadora. Em seguida, explicou: “É ansiolítico, vou começar a tomar isso hoje, vamos ver”, disse a contratada do SBT. “Hoje eu começo ansiolítico, grupo. Não posso me estressar, preciso me manter calma. Pelo bem do nosso Zezin Leonardo”, completou.

Recentemente, após realizar alguns exames, ela descobriu que seu cortisol, considerado o hormônio do estresse, estava elevado. Por isso, além de iniciar o tratamento com calmantes, a mãe de Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de um ano, também precisou parar de consumir café: “Só de acordar e saber que eu não poderia tomar meu café, que eu amo, eu já fiquei irritada”, disse a influenciadora.