Virginia Fonseca reclama de 'bafo' de Zé Felipe: 'Pura cebola'

Em viagem romântica, Virginia Fonseca reclama de hálito de cebola de Zé Felipe

Curtindo uma viagem romântica em uma ilha, Virginia Fonseca e Zé Felipe mostraram em sua rede social que aproveitaram o momento de folga para descansarem bastante e comerem muito. Nesta quinta-feira, 15, a influenciadora inclusive reclamou de um prato que o cantor ingeriu e que acabou lhe dando mau hálito.

Em seus stories, a nora do cantor Leonardo se gravou com o marido indo para a academia do hotel e acabou comentando sobre o "bafinho" que o amado ficou após comer uma batata com cebola. Segundo Virginia, o pai de suas filhas não gosta que ela fique falando disso, contudo, ela compartilhou com todos a situação.

"Ele comeu uma batata ontem a noite, a batata era pura cebola, dormiu cheirando ela e acordou cheirando ela", comentou. "Ele escovou os dentes viu, ele fica P, mas é verdade", riu a empresária milionária da situação.

Ainda nesta quarta-feira, 14, durante a viagem, Virginia Fonseca exibiu sua barriga após ir à academia do hotel e chocou com a aparência dela. Em meio a boatos e torcida de uma terceira gravidez, surgiram comentários de não parecer que ela está grávida.

Os internautas estão torcendo pela terceira gravidez da influenciadora Virginia Fonseca. Desde que a esposa de Zé Felipe contou que seu chip contraceptivo venceu, os fãs esperam mais um bebê dos famosos. Nesta terça-feira, 06, a empresária até mostrou mensagens que vem recebendo sobre o assunto.

A nora do cantor Leonardo então exibiu que as pessoas enxergam nas mínimas coisas um possível sinal de gestação. "Anel na cor azul! Só pode ser um sinal de que você vai, se não estiver... de um menino! Grávida de um menino", disse uma internauta.

Em seguida, Virginia Fonseca brincou sobre ter uma menina chamada Maria Sol. "1 menino: corta para Maria Sol chegando", brincou sobre um possível nome para a irmã de Maria Alice e Maria Flor.

Ao revelar a sugestão, a influenciadora desagradou os fãs e explicou que era apenas uma brincadeira. "É zoeira, gente. O nome não vai ser Maria Sol", riu dizendo que um amigo faz piada sobre a terceira herdeira se chamar assim.