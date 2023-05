Virginia define plano para engravidar pela terceira vez: ‘Chip contraceptivo’

Influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca revela plano para novo filho com Zé Felipe

Nesta terça-feira, 30, a influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca (24) usou seu canal no YouTube para revelar que já traçou planos para ter um terceiro filho com o marido, o cantor Zé Felipe. Os dois são pais de duas meninas, Maria Alice e Maria Flor, e podem estar planejando mais um, animando os internautas.

“Quando Deus permitir eu terei o terceiro filho. Já adianto que meu chip contraceptivo venceu, quando Deus quiser, vem”, revelou a influenciadora digital, em seu canal no YouTube, enquanto respondia algumas perguntas feitas por seus fãs.

Os internautas celebraram a possível novidade, mas outros não gostaram muito da futura terceira gravidez, criticando bastante. “Pô, essa daí gostou do negócio de ficar grávida”, comentou um. “‘Eu peço respeito para minhas três marias’ é o próximo hit”, debochou um outro. “Qual produto ela vai lançar depois que a criança nascer?”, ironizou um terceiro.

Tarólogo faz previsões para Virginia Fonseca e Zé Felipe

O tarólogo Val Couto conversou com a CARAS Brasil há pouco tempo e fez previsões sobre o futuro de Virginia Fonseca e Zé Felipe. "No decorrer do ano, podem sair boatos de uma separação entre a Virginia e o Zé Felipe. Pode haver algum comentário que os dois possam estar querendo se separar. Existe muita inveja na vida do casal, precisam tomar muito cuidado com viagens e agir com muita cautela. As cartas alertam para algo que pode acontecer e que não é favorável para a Virginia Fonseca e para o Zé Felipe, então eles precisam tomar muito cuidado", disse ele.

Segundo Val Couto, as mudanças previstas nas cartas para a influenciadora e Zé Felipe não foram todas preocupantes: "Vejo muita sorte, principalmente na questão financeira. Vejo esse lado muito bom, muitas mudanças que chegam para a vida da Virginia como a do Zé. Mudanças muito boas vindo. Vejo uma possibilidade de mudança de país, alguma coisa acontece que eu vejo que a Virginia Fonseca pode querer morar fora do Brasil. Vem algum acontecimento aí que pode levar a influenciadora para fora do país".