De bumbum para cima, Virginia Fonseca desamarra o biquíni na praia: 'Linda'

Tomando sol de costas, Virginia Fonseca desamarra o biquíni e esbanja corpaço escultural em praia paradisíaca

A influenciadora Virginia Fonseca esbanjou suas curvas torneadas em um novo clique em sua rede social. Nesta segunda-feira, 12, a famosa compartilhou um clique curtindo a praia da ilha para onde viajou com Zé Felipe para celebrar o Dia dos Namorados e chamou a atenção.

No registro cheio de beleza, a loira apareceu tomando sol de costas e impressionou ao exibir seu bumbum empinado enquanto renovava o bronzeado. Virginia ainda aproveitou o local vazio para desamarrar o biquíni nas costas.

"Se eu falar que ta ruim, to mentindo", falou a nora do cantor Leonardo sobre a viagem que está curtindo ao lado do marido em um local paradisíaco.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram admirados com a musa. "Linda, te amo", escreveu Zé Felipe para a mãe de suas filhas. "Uau corpão", exclamaram os fãs ao ver a influenciadora tomando sol.

Ainda nesta segunda-feira, 12, Virginia Fonseca compartilhou uma declaração de Dia dos Namorados para o esposo. A famosa brincou sobre a história de amor rápida que tiveram ao se conhecerem e engravidarem com três meses de relacionamento.

Grávida? Virginia Fonseca desagrada fãs com possível nome de terceira filha

Os internautas estão torcendo pela terceira gravidez da influenciadora Virginia Fonseca. Desde que a esposa de Zé Felipe contou que seu chip contraceptivo venceu, os fãs esperam mais um bebê dos famosos. Nesta terça-feira, 06, a empresária até mostrou mensagens que vem recebendo sobre o assunto.

A nora do cantor Leonardo então exibiu que as pessoas enxergam nas mínimas coisas um possível sinal de gestação. "Anel na cor azul! Só pode ser um sinal de que você vai, se não estiver... de um menino! Grávida de um menino", disse uma internauta.

Em seguida, Virginia Fonseca brincou sobre ter uma menina chamada Maria Sol. "1 menino: corta para Maria Sol chegando", brincou sobre um possível nome para a irmã de Maria Alice e Maria Flor.

Ao revelar a sugestão, a influenciadora desagradou os fãs e explicou que era apenas uma brincadeira. "É zoeira, gente. O nome não vai ser Maria Sol", riu dizendo que um amigo faz piada sobre a terceira herdeira se chamar assim.