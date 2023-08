Virgínia Fonseca exibe curvas esculturais em foto de topless e Zé Felipe reage

Influenciadora arrancou elogios do marido ao postar nova foto nas redes sociais

Virgínia Fonseca é um fenômeno da internet! Mãe de duas filhas e dona de três marcas, a influenciadora soma mais de 43 milhões no Instagram. O sucesso se deve, em parte, à consistência do trabalho.

Quem acompanha o perfil de Virgínia vê que ela posta fotos com Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 10 meses, e dança as músicas de Zé Felipe todos os dias. Além disso, publica vídeos maiores no YouTube e TikTok também.

Nesta quinta-feira (24), Virgínia voltou a chamar atenção nas redes sociais. A empresária surgiu com um look ousado, repleto de transparência, e deixou o marido babando. "Meu love é cachorro e sem sentimento", legendou. O cantor, então, se declarou: "Te amo, minha gata".

Virgínia Fonseca encantou os seguidores ao posar com look ousado (Foto: Divulgação @pedrodimitrow)

Virgínia posou de toplesss, exibindo as tatuagens estratégicas, para as lentes do fotógrafo Dimitrow e caprichou no carão. No clique para lá de sensual, a loira apareceu usando apenas uma meia-calça com recortes transparente no bumbum, luvas pretas e brincos dourados.

Beleza de Virgínia Fonseca é destaque em clique

A beleza de Virgínia Fonseca impactou os interntautas e a youtuber recebeu uma chuva de elogios na web. "Credo, linda demais", disparou uma. "A verdade é que todas queriam ter um corpo assim! Pronto falei", escreveu outra. "Poderosa demais", afirmou uma terceira.

"Que maravilhosa. Vai com calma", pediu uma. "Vou intensificar meu treino de glúteos a partir de segunda-feira após ver essa foto", brincou um. "Só critica quem quer ser igual", opinou uma. "Socorro, que corpo", destacou mais uma. "Quer surra de beleza? Toma", acrescentou um.