Vem para o Brasil? Zilu Camargo surge com mala e avisa: 'Adivinha'

Após adiar vinda para o Brasil depois de polêmicas familiares, Zilu Camargo surge com mala e faz mistério sobre seu destino

A empresária Zilu Camargo deu esperanças de que sua vinda ao Brasil está chegando. Após adiar a viagem para as festas de fim de ano com os filhos por conta de polêmicas com o perfil fake da noiva de Zezé Di Camargo, a famosa postou um clique nesta quarta-feira, 31, ao lado de uma mala.

Após renovar seu visual, a mãe de Wanessa Camargo registrou seu momento de beleza e posou com uma bagagem de grife nos EUA. Cheia de estilo, ela fez pose e fez mistério com seus seguidores sobre onde estaria indo.

"Será? Adivinha pra onde estou indo? Mas antes, passei na @patyhairsalonandspa e fiz cabelo e maquiagem. Quem aí já foi lá no meu post sobre minha plataforma e escreveu lá, eu Quero! Espero você, quero todas vocês lá. Obrigada Deus por tudo", disse ela na legenda.

Nas últimas semanas, Zilu Camargo comentou sobre a filha achar que ela já estava no Brasil para ficar com seus netos enquanto ela está no reality. "Wanzinha, você está falando que eu estou chegando hoje no Brasil. Filha, não estou. Só chego semana que vem porque o Buaiz que vai ficar com as crianças, ele prefere ficar com as crianças lá. Acho que ele está saindo do Rio para ir para São Paulo levar as crianças. Segunda-feira tem aula", disse ela.

E completou: "Ele quer ficar com as crianças, mas semana que vem eu estou lá se Deus quiser. Aconteceu uns contratempos aqui, estou gravando minhas coisas, bastante trabalho, por isso que não fui ainda, estou deixando tudo pronto para que eu possa ficar mais tempo aí com o Marcus, as crianças enquanto você está na casa. Quero que você fique até o final".

Zilu Camargo cancela festas de fim de ano no Brasil

A empresária Zilu Camargo comentou sobre a decisão de ter cancelado o Natal com seus filhos no Brasil. Em sua rede social, a mãe de Wanessa Camargo contou que iria para a casa da cantora, mas que após os últimos acontecimentos na família resolveu ficar nos EUA.

Depois a nora, esposa de Igor Camargo, ter exposto o fake de Graciele Lacerda, noiva de Zezé Di Camargo, a empresária falou que ficou de cama e mandou um recado sobre a decisão de cancelar as festas de fim de ano.

"Ia para o Brasil passar o Natal e o Ano Novo, já estava tudo combinado, tudo certinho, mas não vou mais por causa do caos na família, dessas coisas que vocês estão vendo aí, que vocês sabem. Cada um vai para um lugar", revelou.

"A Camila (Camargo) já foi para a praia, o Igor vai passar com a família da esposa, a Wanessa eu não sei, acho que vai passar com os filhos. Acabou a família dissipando toda, cada um para um lado. Estou muito triste, mas fazer o quê, né? Vou ficar por aqui, vou esperar passar esse vendaval, aí vou estar no Brasil com a minha mãe, com os meus filhos, com a família. Espero que logo, logo isso tudo acabe, que tudo fique em paz, que a família fique em paz e que essa Priscila Dantas (conta fake) seja descoberta", disparou.