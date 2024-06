Ticiane Pinheiro na Globo, morte de cantor e declaração de Rafael Cardoso agitam semana

Ticiane Pinheiro na Globo, morte do cantor Nahim e declarações de Rafael Cardoso chamaram atenção dos leitores da CARAS Brasil; confira o que bombou

Essa semana deu o que falar no mundo dos famosos e foi bastante agitada! Teve um pouco de tudo. Entre os assuntos que mais chamaram a atenção dos leitores da CARAS Brasil, estão: participação da apresentadora Ticiane Pinheiro (47) na Globo, morte do cantor Nahim e, até mesmo, as últimas declarações de Rafael Cardoso (38) após polêmicas, mas não para por aí. Veja tudo o que bombou nos últimos dias.

No último domingo, 9, a presença de Ticiane Pinheiro no Domingão Com o Huckdeu o que falar. Muito animada, a apresentadora da Record TV chamou a atenção com seu carisma e mais uma vez causou ao dançar o quadradinho na televisão.

Ela foi convidada para integrar o júri do Dança dos Famosos com o marido, o jornalista César Tralli, e a mãe, Helô Pinheiro, a loira divertiu ao aceitar o convite para mostrar sua performance mais uma vez para o público.

A participação de Ticiane Pinheiro no Domingão Com o Huck foi tão comentada que até seu ex-marido, o empresário Roberto Justus (69), fez questão de prestigiar o momento da apresentadora com a filha que teve com ela, a jovem Rafaella Justus, que está prestes a completar 15 anos.

ROMANCE EM CENA?

Nesta semana, surgiram rumores de que a atriz recém-solteiraSophie Charlotte (35) teria engatado um affair com um rapper famoso após seu divórcio com o ator Daniel de Oliveira (46). A artista, que recentemente anunciou a separação do ex-marido, estaria se envolvendo com o cantor e seu colega de elenco na novela 'Renascer', Xamã (34).

Vale lembrar que, até o momento, Sophie Charlotte e Xamã não se pronunciaram sobre os rumores nem confirmaram o romance. O que se sabe é que a atriz está solteira desde o anúncio do fim de seu casamento em abril deste ano, enquanto o rapper também parece estar desimpedido após os rumores de um romance com Mell Muzillo.

LUTO!

O cantor Nahim Jorge Elias Júnior, mais conhecido como Nahim, foi encontrado morto na madrugada desta quinta-feira, 13, em sua casa, localizada em Taboão da Serra, São Paulo. O artista, grande sucesso nos anos 1980, tinha 71 anos.

Nahim foi encontrado sem vida na escada de sua casa. Com isso, a polícia segue três caminhos de possibilidades. “Vamos investigar se Nahim teve mal súbito, se tropeçou e caiu ou se alguém o jogou da escada”, disse o delegado. O corpo do artista passou por análise no IML (Instituto Médico Legal) e o laudo sobre a causa da morte deve sair nos próximos dias.

'NÃO SOU VÍTIMA'

Na última quinta-feira, 13, o ator Rafael Cardoso marcou presença na estreia do programa Desconecta Rio, da TV CARAS, em uma entrevista exclusiva, o artista comentou sobre os últimos eventos em sua carreira que foram bem conturbados.

Rafael admite que passou por momentos difíceis desde que encerrou seu casamento com a influencer Mariana Bridi, os dois ficaram juntos por 16 anos. Apesar disso, o ator reforça que não ocupa o lugar de vítima, ele admite que não estava em um bom momento.

