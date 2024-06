Rafael Cardoso vira a página ao relembrar polêmicas: 'Não sou vítima'

Em entrevista exclusiva ao Desconecta Rio da TV CARAS, o ator Rafael Cardoso esclarece episódios conturbados em sua trajetória e relembra separação

Nesta quinta-feira, 13, vai ao ar a da primeira temporada do programa Desconecta Rio, da TV CARAS. O ator Rafael Cardoso (38) marcou presença na estreia da atração. Os últimos meses foram bastante conturbados para o artista. Em entrevista, ele menciona que virou a página após enfrentar todas essas polêmicas: "Não sou vítima".

Durante a conversa com a TV CARAS, Rafael admite que passou por momentos difíceis desde que encerrou seu casamento com a influencer Mariana Bridi, os dois ficaram juntos por 16 anos. Apesar disso, o ator reforça que não ocupa o lugar de vítima, ele admite que não estava em um bom momento.

"E assim não estou aqui para me vitimizar. Realmente, acabei me perdendo em alguns momentos, me perdi por excesso também, compulsividades. Tive que assumir para conseguir está aqui hoje sereno, tive que passar por esse processo de assumir as minhas compulsões, fragilizadades, me excedi, cometi excessos, me arrependo de muitas coisas", declara.

Por conta de todas essas polêmicas, Rafael Cardoso optou por permanecer um período afastado das redes sociais. O ator menciona que esse passo foi importante para se reconectar consigo mesmo, pois chegou em um ponto que não se reconhecia mais.

"Me desconectei, eu cheguei até a escrever que eu andava tão distante de mim mesmo que qualquer perdido me achava. É isso, me olhava de longe e percebi que não conseguia cuidar das minhas coisas, eu falava para mim mesmo. Mas, se eu não tivesse passado por isso talvez eu poderia minimizar os problemas. Sair do lugar do vítima", analisa Rafael Cardoso.

RELEMBRE POLÊMICA

No mês de março, o ator Rafael Cardoso foi chamado para prestar depoimento em uma delegacia no Rio de Janeiro após ser acusado de agredir o gerente de um bar. Com a repercussão do assunto, a equipe dele se pronunciou por meio de um comunicado à imprensa.

Ele foi acusado de agredir o gerente de um bar no Rio de Janeiro na última semana. Agora, a polícia vai ouvir as testemunhas e os envolvidos para entender o que aconteceu. Na hora de fazer a denúncia, o gerente do bar disse que o ator estaria “transtornado" e teria agredido sem motivo. O homem ainda disse que não conhecia o ator e que ele teria chegado ao bar com uma freada brusca do carro.

