Deu ruim? Atriz de ‘Renascer’ anuncia fim de namoro após ser vista com Xamã

Atriz que interpreta ‘Ritinha’ em ‘Renascer’ termina namoro com ex-galã da Globo após ser vista saindo de uma festa com Xamã, diz colunista

No último final de semana, a atriz Mell Muzzillo, conhecida por interpretar 'Ritinha' na nova versão de 'Renascer', anunciou o fim de seu relacionamento com outro ator da Globo, o ex-galã Ronald Sotto. O término ocorreu após ela ser vista saindo de uma festa na companhia de seu par romântico na novela, o cantor Xamã, e levantou especulações dos seguidores nas redes sociais.

Segundo o Jornal Extra, a assessoria da artista confirmou que ela colocou um ponto final no relacionamento com o ator, que foi galã de uma das temporadas de ‘Malhação'. No entanto, eles não prestaram informações adicionais sobre quando o namoro teria chegado ao fim e o motivo do término da relação, que era reservada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sotto (@ronald_sotto)

Mell e Ronald namoravam há pouco mais de um ano e mantinham um relacionamento extremamente discreto, afastado das redes sociais. As poucas fotos que o casal compartilhou já foram apagadas, mas eles ainda se seguem no Instagram, o que poderia indicar uma boa relação após o término. Agora, o perfil da artista é dedicado ao seu trabalho no remake da Globo.

Entre os registros, Mell acumula algumas cenas ao lado de seu par romântico na novela, o cantor Xamã. Segundo o Portal Léo Dias, os colegas de elenco teriam saído para curtir uma festa juntos no último final de semana. Durante o evento, eles teriam chegado ao local juntos e permanecido grudados, de braços dados. Assista ao vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Em sua última publicação no Instagram, Mell compartilhou uma das cenas ao lado do rapper e os seguidores vibraram com o casal da novela e levantaram especulações: “Se ele olha assim para mim eu não respondo por mim”, disse uma admiradora. “Eles têm química, viu?”, disse mais uma. “Já consigo perceber a conexão entre eles”, comentou outra.

Apesar das especulações e da torcida dos seguidores, os atores não confirmaram qualquer envolvimento e até o momento, são apenas colegas de elenco no remake da trama original de 1993. Na novela, a personagem 'Ritinha' fica encantada por''Damião', mas o casamento deles deve terminar em uma tragédia com a morte de um personagem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por gshow (@gshow)

Saiba quais personagens devem morrer em Renascer:

Na novela Renascer, o personagem 'Venâncio', que é interpretado pelo ator Rodrigo Simas, vai ter um fim trágico nos próximos capítulos. A morte já tem chamado a atenção dos internautas, mas o papel não é o único que vai deixar o remake, que é marcado por uma sequência de partidas. Além de Venâncio, saiba quais personagens ainda devem morrer em Renascer.