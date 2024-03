Thaila Ayala se derrete em declaração ao marido, Renato Góes: 'Meu parceiro'

Que amor! A atriz Thaila Ayala abriu o álbum de fotos com o marido, Renato Góes, e aproveitou para se declarar ao companheiro

O amor está no ar! A atriz Thaila Ayala usou as redes sociais nesta quinta-feira, 28, para dividir com os fãs alguns registros especiais ao lado do marido, o ator Renato Góes. Esbanjando paixão, a artista aproveitou o momento para fazer uma linda declaração ao companheiro.

Através de seu Instagram oficial, a intérprete da personagem Elisa em 'Família é Tudo', da Globo, abriu o álbum de fotos e encantou os internautas com os cliques compartilhados. "Meu parceiro, na arte e na vida!", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, diversos seguidores do casal fizeram questão de elogiar a união dos famosos. "Um dos casais mais lindos desse Brasil!", declarou uma fã. "Vocês são lindos! Torço por vocês", disse outra. "São lindos demais, ainda mais juntos!", falou uma terceira.

Thaila Ayala e Renato Góes se casaram em 2019 em uma cerimônia civil e religiosa. Juntos, eles são pais de duas crianças: Francisco, de dois anos, e Tereza, de 10 meses. Recentemente, a atriz aproveitou o momento de descanso para curtir um dia de praia com os herdeiros e também compartilhou os cliques em seu perfil.

Vale lembrar que a artista fez seu retorno às telinhas da TV Globo após 10 anos afastada. Assim como a atriz, Renato Góes também está no elenco da novela 'Família é Tudo', folhetim escrito por Daniel Ortiz.

Rotina com os filhos após retorno às novelas

Em uma fase carregada de maturidade, Thaila Ayala (37) afirma ter recebido o convite para voltar às novelas, em Família é Tudo, no momento certo e, mais importante, com a personagem certa. Mãe de Francisco (2) e Tereza, de 10 meses, a atriz afirma que tem conseguido manter a rotina com os pequenos mesmo com as gravações.

"As crianças ainda não sentiram, porque eu estou gravando pouquinho e o Renato [Góes] emenda uma novela na outra, então não para em casa. Tenho conseguido manter a minha rotina com eles", conta Thaila Ayala, em conversa com a CARAS Brasil, durante a festa de lançamento de Família é Tudo. Confira a entrevista completa!