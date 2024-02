Thaila Ayala curte o dia na praia ao lado dos filhos

A atriz Thaila Ayala encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar o dia de folga ao lado dos dois filhos, Francisco e Tereza

Thaila Ayala usou as redes sociais nesta segunda-feira, 26, para mostrar um momento de lazer com os filhos Francisco, de 2 anos, e Tereza, de 10 meses. Os dois são frutos de são casamento com o ator Renato Góes.

Nos registros publicados no feed do Instagram, a atriz aparece curtindo um dia na praia com os herdeiros. Ela surgiu usando um biquíni preto, enquanto a caçula estava com um maiô xadrez e o primogênito com um look azul com estampas de ondas. "Uma segunda dessa bicho. Ô sorte", celebrou a famosa ao brincar com os pequenos no mar e na areia.

A postagem rapidamente recebeu várias curtidas e elogios. "Sou apaixonada na beleza única dos seus pequenos. Muito semelhante a você", disse uma seguidora. "Que fotos mais cheias de amor", se derreteu outra. "Que lindos", falou uma fã. "Meu Deus, são lindos demais. Que o papai do céu os abençoe sempre", comentou mais uma.

Vale lembrar que Thaila estará na próxima novela das sete da Globo, Família é Tudo, e em entrevista a CARAS Brasil durante a festa de lançamento do folhetim, ela contou tem conseguido manter a rotina com os pequenos mesmo com as gravações. "As crianças ainda não sentiram, porque eu estou gravando pouquinho e o Renato [Góes] emenda uma novela na outra, então não para em casa. Tenho conseguido manter a minha rotina com eles", explicou em um trecho.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Mesversário da filha caçula

No dia 16 de fevereiro, Tereza completou 10 meses de vida, e Thaila Ayala explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar os detalhes da comemoração. Nos registros publicados no Instagram, a mamãe coruja mostrou a festa simples que fez em casa, e a pequena apareceu sorridente ao lado do irmão mais velho, Francisco, e de seu bolo todo decorado com morangos. Já na legenda da publicação, a atriz se derreteu ao celebrar mais um mês de vida da herdeira. "10 meses de Tereza!!! 10 meses do amor mais LOUCO, transformador, apaixonante que existe!", disse a artista.