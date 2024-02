Thaila Ayala encanta ao mostrar a comemoração dos 10 meses da filha caçula

A atriz Thaila Ayala mostrou nas redes sociais a festinha intimista que organizou para celebrar o mesversário da filha, Tereza

Thaila Ayala explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar novas registros da filha cacula, Tereza. A menina, fruto do relacionamento da atriz com Renato Góes, completou 10 meses de vida nesta sexta-feira, 16.

Para celebrar a data especial, a mamãe coruja preparou uma festa simples em casa. Nas imagens publicadas no feed do Instagram, a pequena aparece sorridente ao lado do irmão mais velho, Francisco, de 2 anos, e de seu bolo todo decorado com morangos.

Já na legenda da publicação, Thaila se derreteu ao celebrar mais um mês de vida da herdeira. "10 meses de Tereza!!! 10 meses do amor mais LOUCO, transformador, apaixonante que existe!", disse a artista, recebendo vários elogios dos internautas. "Eles estão demais", escreveu uma seguidora. "Que lindos vocês. Viva a Tetê", falou outra. "Parabéns, princesa. Que o papai do céu te abençoe sempre", comentou uma fã.

Na última quarta-feira, 14, Thaila mostrou em suas redes sociais que seus filhos, Francisco e Tereza, aproveitaram o Carnaval. A atriz compartilhou algumas fotos de sua caçula fantasiada para curtir os blocos de rua com sua família.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Thaila Ayala fala sobre retorno ao Carnaval após o nascimento da filha

De volta ao Carnaval, a atriz Thaila Ayala não esconde a animação com o feriado. Após um ano longe da folia, ela reafirma, em entrevista à CARAS Brasil, seu amor pela festa e celebra a oportunidade de poder estar na avenida novamente.

"Eu amo o Carnaval. Desfilava em São Paulo e Rio quase todos os anos e é uma energia inexplicável. Estar na avenida por uma hora, dançando, sambando, trocando com quem está ali assistindo... não tem palavras que descrevam o que é viver essa experiência", disse ela. "Ano passado fiquei mais quietinha por causa dos meus filhos", explicou.