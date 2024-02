Thaila Ayala cai na folia de Carnaval com a filha, Tereza: "Adora uma bagunça"

Curtindo o Carnaval do Rio de Janeiro em família, Thaila Ayala cai na folia dos blocos de rua com sua filha Tereza, de 9 meses

Afastada do Carnaval há um ano, a atriz Thaila Ayala está aproveitando ao máximo seu retorno para a festa. Após curtir os desfiles da Marquês de Sapucaí com seu marido, o também ator Renato Góes, a artista mostrou em suas redes sociais que seus filhos Francisco, de 2 anos, e Tereza, de 9 meses, também caíram na festa!

Em seu perfil oficial do Instagram nesta quarta-feira, 14, Thaila compartilhou algumas fotos de sua filha caçula, que arrasou nas fantasias para curtir os blocos de rua com sua família. Nos registros, Tereza apareceu vestida de Woody, do filme Toy Story, de palhaço, além de uma linda fantasia cheia de brilho. Francisco também participou das festas, com um lindo macacão azul.

Na legenda da publicação, a atriz falou sobre a animação de sua herdeira com o Carnaval. "Penseee numa garotinha que adoraaa uma bagunça, música alta e uma fantasia… pensou… ela se chama Tereza.

Ps: A gente vinha com uma fantasia na mão e ela logo começava a pular de alegria nem sei a quem puxou", escreveu Thaila na legenda da publicação.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Thaila Ayala surge impecável com look ousado para o Carnaval

Na última segunda-feira, 12, Thaila Ayala tirou um tempinho longe de seus filhos e caiu na festa do Carnaval do Rio de Janeiro. Acompanhada de seu marido, Renato Góes, a atriz acompanhou ao segundo dia de desfiles na Marquês de Sapucaí e mostrou que sabe arrasar no visual.

Em seu perfil oficial do Instagram nesta terça-feira, 13, Thaila publicou algumas fotos da sua noite. De biquíni brilhante e saia transparente, feita apenas com correntes, a famosa exibiu seu corpão impecável e deixou seus seguidores de queixo caído. Nos registros, ela ainda apareceu aos beijos com o marido. "De ontem", escreveu Thaila na legenda da publicação.

Clique aqui e confira as fotos!