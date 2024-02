Thaila Ayala fala sobre retorno às novelas após 10 anos afastada

Afastada das telinhas, a atriz Thaila Ayala retornará como a personagem Elisa na novela da Globo 'Família É Tudo': 'Hora certa'

O público está cada vez mais perto de acompanhar novamente a atriz Thaila Ayala nas telinhas. Afastada da TV há 10 anos, ela fará seu retorno às novelas em 'Família É Tudo', próxima trama das sete da Globo.

Mãe de Francisco, de dois anos, e Tereza, de nove meses, a artista abriu o coração e contou como está sendo sua nova rotina em meio a novidade. "Está sendo um ritmo de gravação em que consigo conciliar com outros projetos, além de ficar perto das crianças, acompanhá-las. Foi o convite certo, na hora certa", declarou ela em entrevista ao jornal Extra.

A última atuação de Thaila Ayala aconteceu em 2013, quando interpretou a personagem Camila na novela 'Sangue Bom', de Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari. Ela também falou sobre a a experiência de trabalhar ao lado do marido, o ator Renato Góes, em 'Família É Tudo'. Os dois, no entanto, não contracenarão juntos.

"É sempre bom trabalhar junto, somos muito parceiros no trabalho. Na pandemia, abrimos a produtora Cachoeira Filmes, produzimos e rodamos o filme 'Inverno' todo em casa. Agora com a novela, a gente se organiza para estar em casa com as crianças quando pode também", declarou Thaila Ayala, por fim.

Na trama que substituirá a novela 'Fuzuê', atriz dará vida a personagem Elisa. Já Renato Góes será o publicitário e ex-skatista Tom Monteiro. 'Família É Tudo', nova novela das sete, tem previsão de estreia para março deste ano e também conta com a participação de Rafa Kalimann no elenco.

Thaila Ayala confessa uso de anabolizantes para turbinar o corpo

Na última segunda-feira, 30, a atriz Thaila Ayala surpreendeu com um desabafo sincero durante sua participação no novo programa "Na Piscina com Fê Paes Leme", do GNT. Insatisfeita com sua forma física, a atriz revelou já ter adotado medidas extremas, incluindo o uso de 'bombas', na busca por um corpo considerado perfeito.

Enquanto curtia um bate-papo descontraído na piscina com a comandante da atração, Fernanda Paes Leme, Thaila trouxe à tona o assunto ao comentar sobre suas roupas de banho. A artista, que apostou em um vestido de oncinha justo para entrar mergulhar com a apresentadora, revelou que enfrentou muitas inseguranças por sua magreza.

A esposa do ator Renato Góes revelou que ainda tem algumas dificuldades para falar sobre o assunto por estar 'dentro do padrão'. No entanto, ela abriu o coração para abordar as vulnerabilidades que todas as mulheres sentem. Thaila ainda mencionou que diversas influenciadoras já perderam a vida tentando alcançar o padrão através de cirurgias.

A atriz não se excluiu dos riscos e revelou que já adotou medidas extremas, como o uso de anabolizantes, na tentativa de turbinar seu corpo. Confira!