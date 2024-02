Rafa Kalimann mostra primeiras imagens de sua vilã em nova novela da Globo

Em 'Família É Tudo', próxima novela das sete, a atriz Rafa Kalimann viverá Jéssica de Osma, personagem vilã da trama da Globo

A atriz e ex-BBB Rafa Kalimann usou as redes sociais nesta quinta-feira, 01, para compartilhar com os fãs a caracterização de sua personagem em Família É Tudo, próxima novela da Globo. Na trama escrita por Daniel Ortiz, ela dará vida a Jéssica de Osma, vilã da história.

Em seu Instagram oficial, Rafa reuniu algumas fotos dos bastidores e deu um breve spoiler do que o público pode esperar da personagem. "Já podem dar oi para a Jéssica de Osma. Sim, ela chegou. E já adianto que ou vocês vão amá-la ou vão odiá-la muito", iniciou na legenda.

E completou: "E para que vocês a conheçam melhor vou contar um pouco dessa personagem que já é a mais importante da minha vida: Jéssica é controladora e calculista, é a ex-melhor amiga de Electra e apaixonada por Luca, não esperou muito depois que a amiga foi presa para se aproximar e conquistá-lo. É filha de um dos sócios da produtora. E vai mexer muito essa história. Animada para apresentar esse trabalho para vocês, março ela chega aí… Preparados para #FamiliaÉTudo?".

Nos comentários, diversos internautas vibraram com a novidade contada por Rafa Kalimann e não esconderam a ansiedade em vê-la atuando nas telinhas.

"Quero vilã, quero suco de maldade, quero frases de efeito, quero Jessica congelando no final do capítulo", declarou a apresentadora Ceci Ribeiro. "Olha a cara dessa Jessica, já é uma vilã que eu vou amar ver!", disse uma seguidora. "Vem Jéssica, nunca te vi mas já te amo!", declarou mais uma.

A estreia da novela Família É Tudo está prevista para o mês de março, devendo substituir Fuzuê, trama das sete exibida atualmente na TV Globo.

Confira a publicação de Rafa Kalimann:

Rafa Kalimann exibe vista fantástica de sua nova mansão

A influenciadora digital Rafa Kalimann está passando por mudanças em sua vida pessoal. Em suas redes sociais, a ex-BBB mostrou que está de casa nova em novo vídeo publicado nesta quarta-feira, 31. No registro, ela exibiu a vista de sua mansão chiquérrima e agradeceu por essa conquista.

Em seu perfil oficial do Instagram, a famosa posou ao pôr do sol do Rio de Janeiro, mostrando a vista da orla da praia diretamente de sua piscina. Com um sorrisão no rosto, Rafa encantou seus seguidores com a paisagem maravilhosa.

Na legenda da publicação, a influenciadora celebrou a novidade. "Minha vida tá de vista nova. DE CASA NOVA. (ambas; no meu endereço e no meu coração). Quem diria que a menina que conheceu o mar aos 15 moraria de frente pra ele no Rio de Janeiro.A ariana que pulsa em mim pede por transformações e mudanças quando as coisas caem na rotina. Busca pelo frescor, novas perspectivas, expansão do criativo. E aqui Paizinho, me vejo Te agradecendo daqui todos os dias", iniciou Rafa. Confira!