Terminou ou não? Entenda como ficou relação de Silvia Abravanel e Gustavo Moura

Silvia Abravanel foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após publicação envolvendo seu noivo Gustavo Moura. Saiba mais

Nesta segunda-feira, 22, Silvia Abravanel (53) foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, ela fez uma declaração que pareceu uma espécie de desabafo com indireta para o seu, até então, noivo, o cantor Gustavo Moura. Entenda melhor como ficou a relação dos dois.

Tudo começou com essa publicação de Silvia. A filha de Silvio Santos (93) colocou uma foto dizendo que tem aliança com Deus e em seguida começou a falar sobre respeito à mulher. Inclusive, ela colocou o nome de Helen Ganzarolli (44) e desejou que ele seja feliz com a modelo.

"Só pra deixar a todos avisados aqui. Gustavo Moura me perdeu, pois jogou na minha cara que Helen Ganzarolli é uma gostosa! Que sejam felizes juntos", disparou Silvia Abravanel.

Toda essa história movimentou as redes sociais e se tornou, rapidamente, um dos assuntos mais comentados do momento. Diante desse cenário, começaram várias especulações de que os dois encerraram com o relacionamento de quase dois anos.

HACKEARAM-ME

Depois de toda essa situação, Silvia retornou para suas redes sociais e deixou os internautas com mais uma dúvida. A comunicadora postou uma foto nos stories ao som de Hackearam-me, música de Marília Mendonça e Tierry, a letra da canção faz menção a uma pessoa apaixonada procurar a outra e colocar a culpa nos sentimentos.

"Sem mais. Já tô de volta com a playlist do dia", falou Silvia Abravanel ao colocar a letra da música e uma carinha com um suor escorrendo.

Diante dessa publicação, Silvia deu a entender que outra pessoa utilizou de suas redes sociais para fazer aquelas declarações e que tudo segue normalmente com o seu noivado. A apresentadora e Gustavo ainda não comentaram sobre o assunto.

Silvia também publicou outro stories com uma música Digitando, sucesso de Gustavo Moura e Rafael, dupla sertaneja que o noivo da apresentadora faz parte. A letra da canção simboliza a espera e a ansiedade por uma interação que não acontece mais, refletindo a angústia de perceber que o outro pode estar se distanciando.

ESTAVAM JUNTOS

De acordo com apuração da CARAS Brasil, Silvia Abravanel e o músico estavam em uma festa em Goiânia, capital de Goiás, e permaneceram no local até aproximadamente 5h. Moura ainda estaria se preparando para gravar um DVD nesta terça-feira, 23, também na cidade. Apesar de ainda não terem se pronunciado, os dois estavam juntos em uma festa na noite deste domingo, 21.