Tata Werneck curte passeio com a filha no shopping

A humorista Tata Werneck encanta ao ser flagrada com a filha, Clara Maria, que estava vestida de princesa para passeio com a mãe

A atriz, apresentadora e humorista Tata Werneck aproveitou a tarde do último domingo, 23, para curtir um passeio com sua filha, Clara Maria, fruto do relacionamento com Rafael Vitti. A estrela levou a herdeira para dar uma volta em um shopping no Rio de Janeiro.

Os paparazzi flagraram as duas juntas na saída do cinema. Na ocasião, Clara usou um vestido de princesa e coroa fofíssima para seu passeio. Inclusive, a menina foi vista fazendo carinho na mãe em um momento de conversa entre elas.

Recentemente, Tata Werneck contou um susto que levou logo após o nascimento da filha, quando se preocupou com o resultado do teste do pézinho."Quando a Clara nasceu, o teste do pezinho dela veio errado dizendo que ela tinha uma doença séria e não ia se desenvolver. (..) Eu tinha muito leite e, nesse momento, eu entrei em uma depressão absurda, meu leite secou. O exame genético dela saiu em dezembro, então eu fiquei do final de outubro até dezembro achando que minha filha ia ter algo super sério. E depois ainda veio a pandemia, em que eu havia tido diabetes, engordei 29 quilos, 48% de gordura corporal e eu fiquei apavorada", disse ela ao programa Conversa com Bial.

"Os homens são sempre colocados nessas categorias de extrovertidos, criativos e geniais, e a minha mãe sempre me disse que as mulheres extrovertidas tendem a ser mal interpretadas. Desde nova, ela me dizia isso, porque eu sempre levava a culpa por coisas que eu fazia e que não fazia. (...) Qual o aval que dão pra eles serem brilhantes, e são, e pra uma mulher ser maluca, indisciplinada, inadequada, sempre foi assim", afirma.

Tata Werneck mostra sua boa forma

A humorista e apresentadora Tata Werneck ostentou sua boa forma em novas selfies nas redes sociais. Há poucos dias, ela exibiu sua barriguinha definida ao posar com looks de ginástica.

Tata fez uma selfie na frente do espelho para mostrar sua cinturinha e também compartilhou outra imagem na academia para destacar suas pernas torneadas.