Tatá Werneck revela preocupação com a filha após o parto: 'Teste do pezinho errado'

Convidada do ‘Conversa com o Bial’, Tatá Werneck confessou dificuldades após o nascimento da filha e a chegada da pandemia

A humorista e apresentadora Tatá Werneck é a convidada do "Conversa com Bial" desta sexta-feira, 07, em conversa com Pedro Bial sobre humor, sua infância, medos, angústias, fobia social pós-pandemia e revela detalhes de seu puerpério.

"Quando a Clara nasceu, o teste do pezinho dela veio errado dizendo que ela tinha uma doença séria e não ia se desenvolver. (..) Eu tinha muito leite e, nesse momento, eu entrei em uma depressão absurda, meu leite secou. O exame genético dela saiu em dezembro, então eu fiquei do final de outubro até dezembro achando que minha filha ia ter algo super sério. E depois ainda veio a pandemia, em que eu havia tido diabetes, engordei 29 quilos, 48% de gordura corporal e eu fiquei apavorada", divide.

"Os homens são sempre colocados nessas categorias de extrovertidos, criativos e geniais, e a minha mãe sempre me disse que as mulheres extrovertidas tendem a ser mal interpretadas. Desde nova, ela me dizia isso, porque eu sempre levava a culpa por coisas que eu fazia e que não fazia. (...) Qual o aval que dão pra eles serem brilhantes, e são, e pra uma mulher ser maluca, indisciplinada, inadequada, sempre foi assim", afirma.

O episódio ainda traz assuntos como a carreira de Tatá, sua relação com a espiritualidade, seu relacionamento com Rafa Vitti e maternidade. O 'Conversa com Bial' vai ao ar de segunda a sexta no GNT, às 23h30, e na TV Globo, após o Jornal da Globo.

Tata Werneck esclarece rumores de término com Rafa Vitti

No último sábado, 18, Tatá Werneck usou as redes sociais para esclarecer boatos sobre o fim de seu casamento com o ator Rafa Vitti. Um seguidor questionou após notar que ela não publicava fotos com o artista há algum tempo.

“Nós não somos um casal que fica postando as coisas. Não somos. Por exemplo, ele vai acordar agora que a Pepê [cachorro do casal] está latindo. Eu nem tenho foto com o Rafa, eu acho, tem as fotos que eu já postei”, explicou Tata. Na sequência, a apresentadora ressaltou que eles não são do tipo de casal que posta foto todos os dias fazendo algo juntos.