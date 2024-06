Magérrima, Tata Werneck exibe a barriga reta em novas fotos

A apresentadora Tata Werneck celebra sua boa forma e o novo foco em se exercitar para cuidar da saúde

A humorista e apresentadora Tata Werneck ostentou sua boa forma em novas selfies nas redes sociais. Nesta quarta-feira, 5, ela exibiu sua barriguinha definida ao posar com looks de ginástica.

Tata fez uma selfie na frente do espelho para mostrar sua cinturinha e também compartilhou outra imagem na academia para destacar suas pernas torneadas.

Na legenda, ela celebrou a conquista da rotina de exercícios físicos. “Tão orgulhosa de estar conseguindo focar na minha saúde. Só comecei a entender a importância do exercício na gravidez. E hoje também entendo a importância da gravidez pro exercício”, contou.

Tata Werneck revela se quer aumentar a família com Rafa Vitti

Em março deste ano, Tata Werneck, conhecida por seu bom humor nas redes sociais, brincou ao responder uma pergunta sobre os planos de aumentar a família com Rafa Vitti. Mãe de Clara Maria, de quatro anos, ela admitiu que pretende dar um irmãozinho para a pequena, mas fez questão de apontar que as ‘previsões das videntes’ estão erradas.

Nos stories de seu perfil, a apresentadora e humorista abriu uma caixinha de perguntas para responder às dúvidas dos seguidores, como costuma fazer sempre que tem tempo. Quando questionada sobre a possibilidade de ter mais um herdeiro com seu marido, Tata confirmou que tem vontade de aumentar a família sim, mas não por hora.

"Quero, mas não agora. Várias videntes previram que eu vou ter um filho por agora”, ela brincou com as especulações envolvendo uma nova gravidez. É importante mencionar que essa não é a primeira vez que a famosa brinca com o assunto em suas redes sociais. No final do ano passado, ela também reforçou a vontade de dar um irmãozinho à primogênita.

“Queria muito (ter mais filhos). Não queria tirar da Cacá a oportunidade de ela ter, na vida dela, alguém que represente o que o meu irmão representa para mim. É o meu amor, eu sou apaixonada por ele. Mas acho bem difícil”, disse Tata, que se casou com o ator em uma cerimônia civil improvisada pouco antes da chegada da primeira herdeira.