Susana Werner queria ajuda para superar crise com Julio César: "Sem forças”

Em meio ao turbilhão do divórcio, Susana Werner revela que considerou terapia de casal como uma possibilidade de salvar relação com Júlio César

Desde que anunciou o término de seu casamento com o atleta Julio Cesar, Susana Werner usa as redes sociais para compartilhar o "diário de uma futura separada". Nesta sexta-feira, 15, a loira revelou que buscou ajuda profissional para reconstruir a relação com seu ex-marido, mas que desistiu de salvar a relação no meio do caminho.

Através de seu perfil oficial no Instagram, a empresária do ramo da beleza compartilhou a mensagem de uma seguidora, que indicou a terapia de casal como uma forma de restaurar o relacionamento: “Susana, faz terapia com o Júlio! Desculpe, mas vocês são tão lindos juntos. Um amor assim merece tentar até o fim”, diz o recado.

Em resposta, a empresária abriu o jogo e contou que estava disposta a superar os desafios do relacionamento com ajuda profissional, e queria ter feito terapia de casal, mas que não conseguiu seguir em frente: “Não tentamos. Eu até queria, mas fiquei sem forças e desisti”, Susana abriu o jogo sobre a possibilidade de uma reconciliação.

Vale mencionar que a modelo acusa o ex-marido de abuso patrimonial. Em suas publicações, a artista contou que recebia uma "mesada" do jogador enquanto os dois eram casados. Susana, inclusive, chegou a cobrar o atleta de pagar sua mesada e o advogado para adiantar o processo de divórcio através de suas redes sociais.

"Homens sejam honestos com suas ex mulheres, tenham dignidade pelo menos no fim. Pague logo os advogados do processo de separação! Pague meu salário do mês e sejamos felizes", ela desabafou sobre o atraso em sua mesada de cinco dígitos, que já teve seu valor revelado pela colunista Fábia Oliveira, do "Metrópoles”.

Susana Werner revela que ainda ama o ex-marido:

A modelo Susana Werner surpreendeu os seguidores ao fazer um longo desabafo nesta sexta-feira, 15. É que ela fez uma autocrítica após expor detalhes do fim de seu casamento com o ex-goleiro Júlio César, além de revelar que ainda ama e tem profunda admiração pelo ex-marido, mesmo em meio ao turbilhão da separação.

“Minha reclamação é um relação a essa estrutura criada desde que o mundo é mundo. Mas isso não quer dizer que todos os homens sejam maus ou não apoiem suas mulheres. Só quer dizer que temos que continuar dando nossos gritos de liberdade, não é passar pano para ninguém. Eu amo meu ex-marido, e é isso. Vida que segue”, desabafou.

Vale lembrar que Susana confirmou a separação de Julio no dia 10 de dezembro. Ela contou que o término aconteceu há um mês, mas eles estavam se afastando há um tempo. “Sim, já estamos separados há um mês, mas o casamento já não existia há muitos anos. E sim, estou bem tranquila e decidida”, disse a modelo.