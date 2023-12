Quanto Susana Werner recebe de mesada de Júlio César? Valor surpreende

Saiba qual é o valor que a modelo recebe de mesada de Júlio César, agora seu ex-marido; artista reclamou do atraso no pagamento

Um dos mistérios após o término do casal Susana Werner e Júlio César finalmente foi revelado nesta sexta-feira, 15. É que desde que o casal anunciou publicamente o fim do casamento de duas décadas, fãs estavam curiosos.

Durante o processo, a artista contou que recebia uma "mesada" do jogador enquanto os dois eram casados. Muitos fãs queriam saber qual era o valor que ela recebia do craque, um dos mais bem sucedidos do futebol.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do 'Metrópoles', Susana Werner recebia por mês 10 mil euros, o equivalente a R$ 54 mil. Esse valor era usado apenas para as despesas pessoais da modelo, que também é empresária e atua no ramo da beleza.

Vale lembrar que a modelo usou suas redes sociais para reclamar do atraso da "pensão". Ela fez um desabafo e cobrou publicamente o ex-marido. "Homens sejam honestos com suas ex mulheres, tenham dignidade pelo menos no fim. Pague logo os advogados do processo de separação! Pague meu salário do mês e sejamos felizes", escreveu na época.

O que Susana Werner já falou sobre a separação?

Susana Werner confirmou a separação de Julio Cesar no dia 10 de dezembro. Ela contou que o término aconteceu há um mês, mas eles estavam se afastando há um tempo. “Sim, já estamos separados há um mês, mas o casamento já não existia há muitos anos. E sim, estou bem tranquila e decidida. Obrigada por tanto carinho, não me arrependo de nada! Uma boa canceriana faria tudo de novo. Talvez com menos idade hahaha então, agora, quero curtir somente a mim mesma”, escreveu.

Além disso, a loira contou que não deixou a separação abalar a sua alegria na vida e já tem planos para sua nova fase na vida. "Aqui não tem tempo para tristeza, não. Para mim, o choro dura uma noite mesmo, igual aquela música. Já tem um mês que estou separada. Um mês que estou tranquila e feliz, não parece, mas estou sim. Estou trabalhando muito, focando em mim, focando nas minhas coisas. E vou contando um pouco para vocês do meu diário de futura separada. Tem que levar tudo na esportiva, galera. Deve ser bom ficar sozinha. Estou começando a gostar disso aqui, já não lembrava mais o que era viver para mim mesma. Tudo tem um lado bom na vida”, afirmou.