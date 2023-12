Susana Werner volta atrás e faz autocrítica: "Eu amo meu ex-marido"

Susana Werner volta atrás e faz autocrítica; modelo justificou decisão de abrir o coração nas redes sociais, mas reiterou admiração por Júlio César

A modelo Susana Werner surpreendeu os seguidores ao fazer um longo desabafo nesta sexta-feira, 15. É que ela fez uma autocrítica após expor detalhes do fim de seu casamento com o ex-goleiro Júlio César.

"Mulherada, tem um tempão que eu queria falar sobre empreender sendo mulher. Mas, agora, não dá para falar nada porque tudo que eu falo vira notícia de casal porque lá no início, há uns quatro dias, eu falei o porquê de estar separada. Agora, tudo que eu falar, tem a ver com o Julio. Agora, não adianta eu fazer nenhum vídeo motivacional, falar de violência contra a mulher ou abuso patrimonial, que todas as situações vão estar ligadas à minha vida", começou ela.

A modelo então fez uma reflexão sobre a estrutura patriarcal que prejudica muitas mulheres. Ela voltou atrás e reiterou seu respeito e amor pelo agora ex-marido.

"A gente sabe que esse mundo é dos homens, infelizmente. Não adianta. Neste mundo, a gente ainda tem muito a conquistar, mas é uma coisa estrutural. Minha reclamação é um relação a essa estrutura criada desde que o mundo é mundo. Mas isso não quer dizer que todos os homens sejam maus ou não apoiem suas mulheres. Só quer dizer que temos que continuar dando nossos gritos de liberdade, não é passar pano para ninguém. Eu amo meu ex-marido, e é isso. Vida que segue".

Ao final, Susana Werner ainda justificou a decisão de ter falado publicamente sobre o caso. "E os nossos gritos de liberdade são dados de várias formas, uma delas foi o jeito que eu fiz, uma delas foi a forma que eu fiz. Talvez não tenha sido legal para algumas pessoas, mas foi a maneira que encontrei. E o 190 é para algumas outras situações, nos unirmos e incentivarmos umas as outras também. Eu estava bem chateada mesmo , mas por uma questão de não conseguir sair do lugar, de não conseguir resolver nem a minha separação. É uma questão estrutural. Homens acham que eles que têm que resolver tudo".

Veja um trecho do desabafo:

Susana Werner nega rumores de traição

A atriz e empresária Susana Werner reagiu aos boatos de que teria sido traída pelo ex-marido, Julio Cesar, enquanto eram casados. Os rumores surgiram quando o colunista Leo Dias publicou sobre o suposto envolvimento dele com outra mulher. Porém, Werner fez questão de desmentir publicamente e afirmou que seu casamento não chegou ao fim por causa de outra pessoa.

No Instagram, a loira rebateu os rumores. “Pessoal, eu não acredito nisso, não, tá? Que fique bem claro que nossa separação não tem a ver com mulher”, disse ela, e completou: “Nosso fim nada tem a ver com mulher. Print: ‘oi e sim’? Que viagem! A culpa foi minha em ter exposto o nosso fim”.