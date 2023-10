Sonho interrompido! Amiga de Walewska revela que ex-jogadora queria ser mãe

Segundo melhor amiga de Walewska, ex-jogadora tinha até enxoval guardado para o dia que engravidasse

Mais uma revelação sobre Walewska foi feita por uma pessoa próxima. A melhor amiga dela, Elisangela Almeida de Oliveira, a Lili, contou ao UOL que a ex-jogadora tinha o desejo de ser mãe e de engravidar.

Segundo Lili disse ao site de notícias, a ex-atleta, falecida no dia 22 de setembro após cair do prédio onde morava com o marido, tinha até um enxoval guardado para quando tivesse uma gestação. "A Waleswka sempre foi muito presente na minha vida, sempre falamos de tudo. O sonho de ter filhos da minha amiga foi interrompido. Até achei estranho quando, um tempo atrás, ela disse que não falaria mais no assunto filhos porque o casal tinha chegado à decisão de não dar prosseguimento no assunto", contou ela.

A amiga deu mais detalhes para o UOL sobre o desejo da falecida: "Ela tinha até enxoval pronto pra quando fosse engravidar. Esse enxoval existe, está na casa dela e todas as amigas mais íntimas sabem da existência".

É bom lembrar que, após a morte da atleta, a presença do marido dela, Ricardo, no velório e enterro não era esperada. Segundo o UOL, ele teria se recusado a reconhecer o corpo da amada no prédio onde mora e teria deixado as roupas dela na portaria para a funerária.

Ainda conforme informações apuradas pelo portal de notícias, o coautor do livro de Walewska alegou que ela era extremamente apaixonada pelo marido e que se emocionou ao falar dele durante uma conversa. O irmão de Walewska alega ter pago todo o funeral, sem a ajuda do cunhado.

Na noite de quarta-feira, 27, dona Aparecida e seu Geraldo Oliveira, pais da ex-jogadora de vôlei Walewska Oliveira (1979 - 2023) falaram sobre a morte da filha. A campeã olímpica com a Seleção Brasileira faleceu na última quinta-feira, 21, aos 43 anos, após cair do 17º do prédio que morava no bairro dos Jardins, em São Paulo.

Por uma carta aberta postada no perfil do Instagram da ex-atleta, eles lamentaram a morte precoce da filha, e agradeceram as mensagens de apoio dos amigos e fãs. Além disso, eles também falaram sobre a missa de sétimo dia.

"CARTA AOS FÃS E AMIGOS: 'Foi com imenso sofrimento e pesar que nós, Geraldo e Aparecida, recebemos a notícia do falecimento precoce da nossa filha tão amada. Wal foi uma menina que nunca se afastou da sua origem, sempre humilde e cuidadosa com todos", afirmaram no começo do texto.

Além dos pais, o empresário Ricardo Mendes, marido de Walewska, também se pronunciou sobre a morte da ex-jogadora dias após ter ficado em silêncio. Em conversa com a colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, ele contou sobre como está se sentindo após a tragédia.

Veja a carta completa: