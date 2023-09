Semanas antes de morrer, Walewska escreveu declaração para o marido: ''Eternidade''

Quase um mês antes de partir, Walewska escreveu reflexão sobre seu amor pelo marido, com quem celebrava 20 anos de casamento

A campeã olímpica Walewska, de 43 anos, escreveu uma declaração para o marido, Ricardo Alexandre Mendes, semanas antes de falecer ao cair do prédio onde morava com o paceiro na última quinta-feira, 21. No dia 31 de agosto, a ex-jogadora fez uma publicação com fotos ao lado dele.

Usando uma roupa branca rendada e brindando com champanhe, a atleta apareceu sorridente no momento ao lado do eleito, que após sua morte alega que estavam passando por uma crise na relação há anos. Apesar da alegação de Ricardo, eles surgiram como um casal contente ao comemorarem 20 anos de união.

Walewska então publicou a série de registros com um texto de William Shakespeare sobre o amor. "20 anos juntos! De almas sinceras a união sincera Nada há que impeça: amor não é amor Se quando encontra obstáculos se altera, Ou se vacila ao mínimo temor. Amor é um marco eterno, dominante, Que encara a tempestade com bravura; É astro que norteia a vela errante, Cujo valor se ignora, lá na altura. Amor não teme o tempo, muito embora Seu alfange não poupe a mocidade; Amor não se transforma de hora em hora, Antes se afirma para a eternidade. Se isso é falso, e que é falso alguém provou, Eu não sou poeta, e ninguém nunca amou", refletiu ela na ocasião.

Vale lembrar que neste sábado, 23, a presença de Ricardo no velório e enterro da ex-jogadora não era esperada. Segundo o UOL, ele teria se recusado a reconhecer o corpo da amada no prédio onde mora e teria deixado as roupas dela na portaria para a funerária.

Ainda conforme informações apuradas pelo portal de notícias, o coautor do livro de Walewska alegou que ela era extremamente apaixonada pelo marido e que se emocionou ao falar dele durante uma conversa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Walewska Oliveira (@walewska.oliveira)

Qual foi a causa da morte de Walewska?

A ex-jogadora de vôlei e campeã olímpica Walewska faleceu aos 43 anos na noite de quinta-feira, 21. Ela caiu do 17º andar do prédio onde morava em São Paulo e seu corpo foi encontrado no primeiro andar do local. O resgate chegou a ser chamado para tentar reanimá-la, mas a morte foi declarada no local. Agora, a polícia investiga as circunstâncias da morte dela.

Segundo a polícia, ela deixou uma carta de despedida em uma folha sulfite e também teria ingerido bebida alcoólica. As câmeras do prédio registraram que Walewska foi para o 17º andar sozinha e entrou na área de lazer dos moradores às 16h05. Por enquanto, a família ainda não se pronunciou sobre a morte dela.

Quem foi Walewska Oliveira?

A atleta Walewska Oliveira foi campeã olímpica em Pequim em 2008 e foi medalha de bronze em Sidney em 2000. Ela se despediu das quadras em 2022, quando jogada no time Praia Clube. Recentemente, ela lançou o livro Outras Redes sobre a sua trajetória e estava em fase de divulgação do projeto.

Walewska fez o seu primeiro teste para um time de vôlei aos 12 anos e teve uma carreira de sucesso. Ela foi convocada para a Seleção Brasileira de Vôlei pela primeira vez em 1997, pelo técnico Bernardinho. Além dos títulos olímpicos, ela também foi ouro nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, no Canadá, e conquistou a Superliga com o Praia Clube.