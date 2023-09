Coautor de livro de Walewska revela sentimento dela pelo marido: ''Não suportou''

Segundo coautor de livro de Walewska, a ex-jogadora nutria sentimento intenso pelo marido, com quem protagonizava crise há anos

Casada há cerca de 20 anos, a campeã olímpica Walewska teria sido muito apaixonada pelo marido, Ricardo Alexandre Mendes. A informação foi dada pelo coautor do livro da ex-atleta, Teco Condado, ao UOL.

Segundo o biógrafo, que conversou durante várias tardes com a ex-jogadora, a falecida nutria um sentimento intenso pelo esposo e o pedido de divórcio dele poderia ter realmente abalado o psicológico dela.

"Ela era extremamente apaixonada pelo Ricardo. E, se realmente estavam em fase de divórcio, eu acho que ela não suportou", comentou sobre o caso. "Me lembro dela ter se emocionado pra valer apenas uma vez. Exatamente na hora que ela fala do Ricardo. Ela fala de uma gratidão por ele e, nessa hora, ela chora. Ela até brinca: você conseguiu me fazer chorar", relembrou Teco.

Ainda segundo informações do UOL, o empresário não teria marcado presença no velório e enterro da ex-esposa, em Belo Horizonte. Ele teria ficado em São Paulo, onde aconteceu a queda da campeã olímpica.

Ricardo Alexandre Mendes também teria se recusado a reconhecer o corpo no prédio onde moravam e teria deixado as roupas dela para a funerária pegar na portaria. A família não esperava pela presença dele no enterro.

Qual foi a causa da morte de Walewska?

A ex-jogadora de vôlei e campeã olímpica Walewska faleceu aos 43 anos na noite de quinta-feira, 21. Ela caiu do 17º andar do prédio onde morava em São Paulo e seu corpo foi encontrado no primeiro andar do local. O resgate chegou a ser chamado para tentar reanimá-la, mas a morte foi declarada no local. Agora, a polícia investiga as circunstâncias da morte dela.

Segundo a polícia, ela deixou uma carta de despedida em uma folha sulfite e também teria ingerido bebida alcoólica. As câmeras do prédio registraram que Walewska foi para o 17º andar sozinha e entrou na área de lazer dos moradores às 16h05. Por enquanto, a família ainda não se pronunciou sobre a morte dela.

Quem foi Walewska Oliveira?

A atleta Walewska Oliveira foi campeã olímpica em Pequim em 2008 e foi medalha de bronze em Sidney em 2000. Ela se despediu das quadras em 2022, quando jogada no time Praia Clube. Recentemente, ela lançou o livro Outras Redes sobre a sua trajetória e estava em fase de divulgação do projeto.

Walewska fez o seu primeiro teste para um time de vôlei aos 12 anos e teve uma carreira de sucesso. Ela foi convocada para a Seleção Brasileira de Vôlei pela primeira vez em 1997, pelo técnico Bernardinho. Além dos títulos olímpicos, ela também foi ouro nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, no Canadá, e conquistou a Superliga com o Praia Clube.